繼《請回答1997》、《請回答1988》，《請回答1994》高雅羅&鄭宇&金城均等也相聚帶來回憶殺！

今年2025年是《請回答》系列什麼大好年呢？

上半年《請回答1997》鄭恩地和徐仁國時隔13年重唱〈All For You〉又發行對唱曲〈Couple〉，下半年《請回答1988》10周年帶來MT特別節目《請回答1988 10周年》，《請回答1994》近日亦不落人後團聚！



高雅羅19日於個人IG限時動態，發布了《請回答1994》聚餐照片，照片上可見除了「成娜靜」高雅羅、「垃圾金在俊」鄭宇外，還有「趙允真」閔都凞、「金聲均」金成均、「金東俊」Baro車善玗，「新村寄宿屋」家族團聚！較可惜的是少了「孫浩俊」孫浩俊和「七封金善俊」柳演錫。



其實《請回答》系列各個劇組都有自己的「革命情感」，從播畢至今長期都保持聯繫，2013年播畢《請回答1994》也不例外，每隔一段時間就會相聚。比較特別的是，2020年高雅羅曾客串導演申元浩新系列作品《機智醫生生活》和柳演錫同框，不久導演申沅昊親自探班高雅羅新劇送上咖啡車；2022年高雅羅大手筆包場鄭宇電影新作《熱血》支持好友；2023年年初主演再聚餐，年末受邀羅PD YouTube頻道《出差十五夜》再和申沅昊導演等重聚聊回憶。



《請回答》系列無論哪一部都被視為經典，今年也剛好都見到三劇組熱絡互動，一再地喚起當年追劇回憶啊！

