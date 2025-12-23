Netflix人氣戀愛實境秀《單身即地獄5》強勢回歸！最新預告公開：單身男女火熱爭奪愛情，PD劇透有多樣感情線！

大型修羅場又來了！短短的預告就覺得這季又會超刺激！

《單身即地獄》邀請魅力十足的單身出演者來到荒島上尋覓對象，主要分為「地獄島」和「天堂島」兩部分，只有在地獄島配對成功，才能前往天堂島度過浪漫的約會夜。自開播以來，每一季皆打入 Netflix 全球 TOP 10，而第五季也確定將於明年1月20日正式上線。



連續五季帶領《單身即地獄》締造高人氣的金在元 PD 表示：「除了『百感交集』之外，似乎找不到其他形容詞。」他也感性補充：「能一路走到現在，都是因為從第一季開始陪伴節目的所有單身出演者，以及始終支持《單身即地獄》的觀眾們，真的非常感謝。」

同時，他也小小「劇透」，第五季將回歸以「心動」為核心的正統戀愛實境節目魅力，觀眾不僅能看到更加多樣化的感情線，也能感受到出演者之間更鮮明、強烈的個性火花。



公開的預告片中，單身男女們展開毫不退讓的愛情爭奪戰。「還有腳踏兩條船的人嗎？」、「我怎麼了？我只是跟他去過一次天堂島而已」、「是覺得大家都進了他的魚池嗎？」、「怎麼就 Kiss 了啊！」等直言不諱發言，瞬間點燃現場氣氛，也預告更加刺激、更加火熱的修羅場即將來臨。即使只是短短的預告影片，出演者們強烈的存在感也已牢牢抓住觀眾目光。



