金宇彬申敏兒婚禮藏10年淚光！法輪法師證婚詞揭露抗癌期「最暖真相」：申敏兒曾「頭頂供米」虔誠祈禱

韓娛圈神仙眷侶金宇彬與申敏兒於20日低調完婚，雖然儀式未公開，但婚禮的溫暖細節持續流出！23日，擔任兩人主婚人的法輪法師透過其所屬的「淨土會」官網，公開了當天的證婚詞全文，其中更揭露了兩人從抗癌到結為連理的「深刻緣分」。

不同於其他明星結婚，邀請同僚擔任主婚人，金宇彬和申敏兒婚禮的主婚人為何是法輪法師？ 原來，主動邀請法輪法師擔任主婚人的正是金宇彬。 根據淨土會透露，金宇彬在2017年罹患鼻咽癌抗病期間，曾找法輪法師進行諮詢，獲得極大的精神支持; 而在旁悉心照顧的申敏兒，同樣從法師的慰藉中得到力量。 這份在患難中結下的緣分，讓金宇彬決定親自拜訪法師，請他為人生最重要的日子祝福。



法輪法師在證婚詞中透露：「我和兩位認識很久了。 敏兒心地溫暖善良，十多年來持續捐助貧困兒童。 宇彬曾因健康狀況不佳而經歷困難，那時敏兒曾頭頂著供米，前往慶州南山觀世音菩薩像前祈禱——那是超越宗教的、純粹的同行。 後來宇彬重獲健康，並在今天這個場合，兩位牽手許下共度一生的婚姻誓言，這真的是很深緣分的結果。」

除了祝福，法輪法師也給予了實在的婚姻建議：「一起生活並不容易，生活中會出現意見分歧，並因此產生衝突。 已婚夫婦不應只追求互相依賴的溫暖，更需要非常『尊重個人的自由』。」這番話被韓網認為是點出了兩人愛情長跑仍能保鮮的關鍵。



金宇彬與申敏兒自2015年公開戀情，歷經男方抗癌、復出等人生起伏，愛情長跑十年後終於修成正果。 婚禮由至親好友李光洙主持，整體氛圍溫馨感人。這場婚禮沒有華麗排場，卻處處是故事。 從回禮、手繪菜單到證婚人的選擇，每一處細節都刻著兩人相扶相持的印記——真正的神仙眷侶，或許就是這樣：在苦難中見過彼此最真的樣子，卻依然選擇緊握雙手，許下一生的約定。

