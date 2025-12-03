拍到柳俊烈？ 惠利隨手一拍曝出《請回答1988》10周年最大看點

韓劇神作《請回答1988》播出滿10周年，tvN 特別企劃節目《請回答1988 10周年》即將上線，演員們久違合體，讓粉絲都等不及了。 而近日頻道「十五夜」公開了一段特別影片，惠利親自拍的底片照里柳俊烈也低調入鏡？？？？瞬間掀起熱議！

影片中，羅PD將一個一次性底片相機交給惠利，希望她能在「家族」旅行途中拍些照片當作紀念。 隨後曝光的影像真的像穿越回1988年——演員們穿著復古服裝、化著劇中懷舊妝容，在江原道旅行，氣氛超溫暖。



最引人注目的是一張柳俊烈與羅美蘭、金成均、安宰弘、李敏芝在桌前排排坐的照片，被指是由惠利用底片機拍下。 雖然兩人已於2023年分手，但照片中依舊氛圍和諧，引發網友各種揣測。

先前官方公佈的10周年海報中沒有柳俊烈的身影，讓部份粉絲擔心他會因過去戀情而缺席內容。 不過tvN隨後表示：「柳俊烈因行程無法參加整個MT，但因是《請回答1988》10周年特輯，仍調整時間參與部份拍攝。 」



柳俊烈目前正投入 Netflix 新作《田鼠》的拍攝，但仍抽空加入 10 周年團隊，意義十足。《請回答1988 10周年》將呈現原班人馬的兩天一夜旅行，包括：成東鎰、李一花（李壹花）、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映、劉宰明、柳惠英、惠利、柳俊烈、 高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛大元、李敏芝等全員到齊。 節目將重返「雙門洞」，重溫經典街景與當年趣味回憶，勢必讓粉絲回到最純粹的1988年，將於12月19日首播。



