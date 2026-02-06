救火神牌！DAY6 Young K臨危受命加盟《驚六》，起底學霸背景+大胃王潛質：接棒 Key、新姐核心地位

韓綜長青樹 tvN《驚人的星期六》（以下簡稱《驚六》）近期陷入創社以來最大危機！由於原班底朴娜勑、Key、挑食的新姐集體捲入「非法醫療爭議」被迫下車，節目一度傳出面臨廢止。 今日（6日）製作組正式祭出緊急處方，宣布由大勢樂團 DAY6 成員 Young K 驚喜加盟，試圖以其正直形象與過人天賦挽救收視頹勢。

據韓媒，Young K 今日上午已悄悄現身錄影現場，讓原有的主持班申東燁、太妍、P.O 等人驚喜萬分。 這也是《驚六》開播 8 年來最具關鍵性的「換血」時刻，該集內容預計於 2 月 28 日正式首播。



《驚六》過去最核心的看點莫過於 Key 的「天才聽寫能力」，而製作組鎖定 Young K 的原因非常明顯：他比 Key 更像「腦力怪物」。 Young K是韓流偶像中首位考入「KATUSA」（駐韓美軍附編韓軍）的精英，擁有多益（TOEIC）970 分、託福（TOEFL）116 分的驚人學霸背景。身為創作才子，Young K為DAY6一手打造了《You Were Beautiful》、《Time of Our Life》等多首神曲， 手握 218 首版權曲，在 K-Pop 圈被譽為「信聽六」（相信而聽的 DAY6）核心，對歌詞脈絡更是極其敏銳，被看好能完美承接「聽寫王牌」的角色。

除了腦力外，Young K 的食量也是演藝圈公認的「優質股」。 曾在《全知干預視角》展現驚人食量的他，擁有「大胃王狐狸」、「美食家貓咪」等封號。 隨著大胃王擔當「挑食的新姐」離開，Young K 將發揮其吃貨本能，同時填補「智力」與「吃播」兩大缺口，是名符其實的全能型選手。



面對朴娜勑與 Key 因非法醫療疑雲重創節目名聲，製作組此番「大換血」不僅是內容升級，更是一場形象保衛戰。 Young K自 2015 年出道以來，以誠實的軍旅生涯、頂尖學歷及穩定的音樂活動，構築了極其優良的「正直青年」形象。 節目組寄望透過他，重新贏回觀眾對《驚六》失落已久的信賴。

站在懸崖邊緣的《驚六》，究竟能否靠著這張「全能王牌」重新翻盤、迎來第二次全盛期？ 首集「救火秀」將於 2 月 28 日正式揭曉。

