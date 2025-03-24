《請回答1997》徐仁國對鄭恩地時隔13年又「確認」♥ 殷志源再助攻：結婚了？有孩子了？

鄭恩地與徐仁國這對《請回答1997》「詩媛允宰」CP，時隔13年正重啟觀眾對《請回答1997》的回憶，發行對唱曲〈Couple〉後還有一連串活動！兩人十多年過後依舊化學反應十足，目前為止最讓人激動的應該是……

兩人替頻道《1theK Live》演唱Live版〈Couple〉並出外景，兩人到了延世大學拍攝，徐仁國的穿著和眼鏡還帶有學生感，開場他試唱幾句就轉頭對鄭恩地喊「確認」，讓鄭恩地有些招架不住XD。要知道這句「確認」雙關了錄音設備OK，以及當年允宰要確認自己對詩媛的感情，吻她之前所說的話呀！哪個忠實觀眾聽到能不激動呢？



而鄭恩地也來到徐仁國的YouTube訪談節目《跳過間奏》做客，殷志源再次「助攻」更讓觀眾覺得好笑又激動！節目是在他們倆宣布要發行〈Couple〉當天錄製，徐仁國打給殷志源，殷志源聽到女聲就問：「仁國你結婚了嗎？」徐仁國超慌張，鄭恩地馬上回顧：「這歐巴之前在TAXI上做過一樣的事，現在又犯了！」



先回顧鄭恩地說的TAXI吧！徐仁國和殷志源曾一同上節目《現場脫口秀TAXI》，殷志源爆料徐仁國在《1997》群組用語音對鄭恩地告白「我愛你」，還說鄭恩地對徐仁國的肢體觸碰會感到害羞，篤定兩人互有好感，結果徐仁國當場坦承有好感，鄭恩地卻透過電話否認，徐仁國直接被打槍XD。



回到《跳過間奏》，殷志源終於聽出女聲是鄭恩地，聽到他們在南山塔附近就問：「你們在約會？」因為南山塔（南山首爾塔）有個知名地標是情人鎖圍牆，是許多情侶喜歡約會的景點啊！



鄭恩地倒是很有耐心的要殷志源切記禍從口出，因為徐仁國才剛剛算塔羅牌被謹記注意流言。不過殷志源可沒打算住嘴，當徐仁國正傳達他和鄭恩地時隔13年有好消息時，他又口無遮攔：「有孩子了？」徐仁國相當無言，鄭恩地直接：「IC……」XDD。



《跳過間奏》最後結尾，徐仁國伸手要和鄭恩地握手，邀她一起和《請回答1997》演員們重聚，鄭恩地竟喊「欸」接著撇頭逃跑，相當搞笑，彷彿又看見‎鄭恩地對徐仁國「呃」的場面XDD。



▼《跳過間奏》完整影片（殷志源助攻已定位13:39）



網友都覺得兩人非常適合，且笑說殷志源又來當紅娘了。節目長達40分鐘也讓網友表示看得很幸福，兩人互相吐露職崖心聲很溫暖，對話內容更讓人有「詩媛允宰長大了」的感受。

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