继《请回答1997》、《请回答1988》，《请回答1994》高雅罗&郑宇&金城均等也相聚带来回忆杀！

今年2025年是《请回答》系列什么大好年呢？

上半年《请回答1997》郑恩地和徐仁国时隔13年重唱〈All For You〉又发行对唱曲〈Couple〉，下半年《请回答1988》10周年带来MT特别节目《请回答1988 10周年》，《请回答1994》近日亦不落人后团聚！



高雅罗19日於个人IG限时动态，发布了《请回答1994》聚餐照片，照片上可见除了「成娜静」高雅罗、「垃圾金在俊」郑宇外，还有「赵允真」闵都凞、「金声均」金成均、「金东俊」Baro车善玗，「新村寄宿屋」家族团聚！较可惜的是少了「孙浩俊」孙浩俊和「七封金善俊」柳演锡。



其实《请回答》系列各个剧组都有自己的「革命情感」，从播毕至今长期都保持联系，2013年播毕《请回答1994》也不例外，每隔一段时间就会相聚。比较特别的是，2020年高雅罗曾客串导演申元浩新系列作品《机智医生生活》和柳演锡同框，不久导演申沅昊亲自探班高雅罗新剧送上咖啡车；2022年高雅罗大手笔包场郑宇电影新作《热血》支持好友；2023年年初主演再聚餐，年末受邀罗PD YouTube频道《出差十五夜》再和申沅昊导演等重聚聊回忆。



《请回答》系列无论哪一部都被视为经典，今年也刚好都见到三剧组热络互动，一再地唤起当年追剧回忆啊！

