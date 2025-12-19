G-DRAGON驚喜聯手「電音教主」Alan Walker！〈TOO BAD〉Remix明日公開，MMA頒獎禮有望首秀

歌手G-DRAGON（權志龍）於19日通過社群平台公開了新曲〈TOO BAD - Alan Walker Remix〉預告封面，在歲末年終之際，為粉絲獻上特別禮物。

預告封面上除了G-DRAGON外，亦標註了參與原曲的Anderson.Paak，以及負責重混的Alan Walker（艾倫沃克）之名。星形圖案則與他14日圓滿落幕的世界巡迴演唱會「Übermensch」首爾安可場中使用的星號標誌相互呼應，巧妙地將世巡的餘韻與重混作品連結在一起。



Alan Walker於2015 年以單曲〈Faded〉紅遍全球，是EDM界的代表人物。 G-DRAGON則被視為超越K-POP範疇的全球創意領袖，一直致力於跨國、跨類型合作，從早期與「嘻哈教母」Missy Elliott合作〈Niliria〉，到近期與 Anderson . Paak 的靈魂放克（Soul & Funk）融合，不斷刷新音樂版圖。 兩位藝人擁有截然不同的音樂背景與藝術氣質，令人期待透過這首單曲碰撞出的全新火花。



值得注意的是，這首單曲將於12月20日下午2點（KST） 正式上架各大音源網站，發行日正好與2025 MMA頒獎禮（Melon Music Awards，甜瓜音樂獎）重疊。 有消息稱，GD將在頒獎禮上帶來這首跨界神曲的首次表演，這也是他自2015年以來，時隔約10年再度登上MMA的舞台。

▽BIGBANG在2015年MMA頒獎禮帶來精彩表演：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞