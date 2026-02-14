貼文釣出雙男神！大林千金李珠英曬時尚美照 GD、Code Kunst秒按讚…新世界千金Annie也入閨蜜圈

韓國財閥千金、大林集團榮譽會長李健煊的孫女李珠英（26歲），近日因一則時尚貼文意外成為熱搜焦點，背後驚人的「頂級朋友圈」全曝光！

李珠英日前在個人SNS上傳多張身穿華麗禮服的美照及一段時裝秀現場影片，大力讚揚該品牌系列「完美融合韓國文化遺產與法國高級訂製服的美感」，並稱作品「以數千小時工藝打破自然與時裝、東西方界限，將文化遺產化為可穿戴的藝術」。 她本人也在秀場專注欣賞設計師作品，展現對時尚的熱愛。



不過，比起華服與秀場，更讓網友驚呼的是貼文下方的「黃金按讚陣容」——天王GD（G-DRAGON） 與 音樂才子CODE KUNST 竟雙雙現蹤，默默按下愛心！其實這並非李珠英首次與GD同框，去年12月她就曾公開在GD演唱會後台與其拍攝的親密自拍照，據悉兩人從BIGBANG出道初期便已結識，交情深厚。



不僅如此，李珠英的閨蜜圈還橫跨財閥與演藝界，她與新世界集團孫女、All Day Project成員Annie 也是好友，顯見其「含金量超高」的社交網絡。 身為大林集團第四代、現任代表李海昌的長女，李珠英雖未直接參與集團經營，卻以時尚影響力與頂級人脈持續活躍於公眾視線。

目前GD正忙於展開日本、泰國等地的個人粉絲見面會; CODE KUNST 則固定出演《我獨自生活》，並將在tvN新綜藝《放學後戲劇班》中擔任音樂導演。 兩位巨星的按讚，也讓李珠英的「隱藏版人脈」再度成為話題。

