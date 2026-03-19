《21世紀大君夫人》最新預告出爐！IU化身聰明又可愛財閥千金，大膽挑戰身份界限，選邊佑錫當結婚對象

繼邊佑錫的預告後，IU的預告也出來啦！MBC新劇《21世紀大君夫人》將於 4月10日（五）晚間9點40分在 Disney+ 獨家播出。劇中IU飾演的成熙周既大膽又可愛，她能否突破身份界限，最終與理安大君甜蜜牽手，讓人超期待！

《21世紀大君夫人》由 IU、邊佑錫、魯常泫、孔升妍主演，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述一位擁有一切的財閥千金，卻因「平民身分」而心煩意亂的女子，與一位作為王的兒子卻一無所有、長期隱藏自我的男人之間，打破身份界限的浪漫故事。



最新預告中，成熙周展現了令人咋舌的「結婚計畫」：外貌、智慧、能力全都兼具的她，卻因平民身份經常成為眾人茶餘飯後的話題。為了找到「符合自己水平的結婚對象」，她靈機一動，決定向王族成員理安大君（邊佑錫 飾）求婚，藉此提升自己的身份地位。



不過，大膽的計畫自然遭到反對。首席秘書都惠晶（李妍 飾）、以及與成熙周關係深厚的學校前輩、國務總理閔鄭祐（魯常泫 飾）都表達擔憂，但成熙周卻反問：「為什麼不行？」展現滿滿決心。因為與理安大君結婚需要內閣批准，她將目標放在信任的前輩兼總理閔鄭祐身上。即使撒嬌說：「歐爸你幫我批准吧！我的婚事」，閔鄭祐仍面無表情，也讓她的道路充滿挑戰。



此外，成熙周一邊觀察理安大君的行動，一邊努力與他保持步調一致。她可愛又直率的舉動，慢慢打動原本冷漠的理安大君，讓他的臉上漸漸浮現笑容。當成熙周大膽說出「我也來做點瘋狂的事吧？」時，觀眾更期待，她是否能突破所有人的預期，最終和理安大君攜手共築愛情。



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