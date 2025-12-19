G-DRAGON惊喜联手「电音教主」Alan Walker！〈TOO BAD〉Remix明日公开，MMA颁奖礼有望首秀

歌手G-DRAGON（权志龙）於19日通过社群平台公开了新曲〈TOO BAD - Alan Walker Remix〉预告封面，在岁末年终之际，为粉丝献上特别礼物。

预告封面上除了G-DRAGON外，亦标注了参与原曲的Anderson.Paak，以及负责重混的Alan Walker（艾伦沃克）之名。星形图案则与他14日圆满落幕的世界巡回演唱会「Übermensch」首尔安可场中使用的星号标志相互呼应，巧妙地将世巡的余韵与重混作品连结在一起。



Alan Walker於2015 年以单曲〈Faded〉红遍全球，是EDM界的代表人物。 G-DRAGON则被视为超越K-POP范畴的全球创意领袖，一直致力於跨国、跨类型合作，从早期与「嘻哈教母」Missy Elliott合作〈Niliria〉，到近期与 Anderson . Paak 的灵魂放克（Soul & Funk）融合，不断刷新音乐版图。 两位艺人拥有截然不同的音乐背景与艺术气质，令人期待透过这首单曲碰撞出的全新火花。



值得注意的是，这首单曲将於12月20日下午2点（KST） 正式上架各大音源网站，发行日正好与2025 MMA颁奖礼（Melon Music Awards，甜瓜音乐奖）重叠。 有消息称，GD将在颁奖礼上带来这首跨界神曲的首次表演，这也是他自2015年以来，时隔约10年再度登上MMA的舞台。

▽BIGBANG在2015年MMA颁奖礼带来精彩表演：



