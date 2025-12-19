演員尹石花腦瘤去世，曾演《The Penthouse 3》羅根李奶奶、《優秀巫師賈斗心》賈斗心的奶奶

據各大韓媒報導，資深演員尹石花（윤석화）19日上午於首爾新村世福蘭斯醫院，不敵病魔去世，享壽69歲。

尹石花2022年演出話劇《哈姆雷特》時，就被診斷患有腦瘤而動手術，抗爭了3年之久依然不敵病魔。尹石花去世消息一度誤傳，韓國話劇協會凌晨曾發布尹石花去世消息，隨後更正並道歉，尹石花當時仍處病危狀態，最後還是在家人陪伴下於上午離開人世。



尹石花1956年生，1975年透過民眾劇團之話劇《蜜味》出道，1983年演出韓國首演的話劇《神的艾格尼絲》躋身明星行列，她還是今年迎來30週年的原創音樂劇《明成皇后》之首代明成皇后。

電視劇方面，80年代曾演出熱門劇《故鄉》、《火鳥》，2010年代則演出《師任堂，光的日記》、《我們相遇的奇蹟》，近年較為人所知的是《The Penthouse 3》中飾演羅根李（朴殷碩 飾）的奶奶「艾瑪李」。她還演出kakao TV網劇《優秀巫師賈斗心》賈斗心（金賽綸 飾）的奶奶，以及Netflix《再婚上流》徐慧升（金喜善 飾）母親。



尹石花亦曾以自己名字的寓意成立「石花Company」（돌꽃컴퍼니）製作電影，在演藝圈貢獻不小。不過，她也有過偽造學歷的黑歷史，曾有消息傳出她因沉迷演戲而沒能從梨花女子大學美術系畢業，她受訪時亦說自己出身梨大，連校方都沒查證便邀請她擔任講師，後續她被揭發僅畢業於梨大附屬金蘭女子高中，從未進入梨大就讀，為了走避輿論，她中斷活動前往香港。

多年後，她和趙英男解釋此事，她說自己當年確實有考梨大美術系，但因為家人有移民美國計畫，所以從未確認是否考上，移民美國計畫生變後，她常常和考上梨大的朋友們遊玩，才會被誤會是梨大學生，而她也從沒糾正此事才會引爆爭議。

