SHINee 泰民加入 Galaxy Corporation！與 GD 同公司，網友驚呼：「太神奇、像世界觀衝突」

SHINee 的泰民和 BIGBANG 的 GD，兩位二代偶像團體成員，竟然現在在同一家公司，瞬間成為熱議話題。

11日，Galaxy Corporation 表示：「已與藝人泰民簽訂專屬合約。我們將不遺餘力提供全方位支持，讓泰民獨一無二的藝術實力與公司最尖端的技術力相結合，創造更大的協同效應。」隨著此次加入，泰民也將與 G-DRAGON、影帝宋康昊、金鍾國等人同屬一家公司，豪華陣容再添重量級成員。



2008年以 SHINee 成員身分出道的泰民，憑藉〈姐姐真漂亮〉、〈Ring Ding Dong〉、〈View〉等多首經典歌曲，成為引領 K-pop 熱潮的重要代表之一。2014年展開個人活動後，他又接連推出〈Danger〉、〈Move〉、〈Want〉等作品，以極具辨識度的舞台魅力與強大表演實力，奠定「表演王者」般的 SOLO 藝人地位。

此外，他也將於4月11日與18日登上美國加州「科切拉（Coachella）」音樂節舞台，成為史上首位以個人身份登上該音樂節的韓國男歌手，再度寫下全新里程碑。



另一方面，泰民在2024年4月離開待了16 年的SM娛樂後，與Big Planet Made娛樂簽訂專屬合約展開新起點。不過約兩年後的2月24日，雙方宣布合約結束。在分道揚鑣消息曝光前，Big Planet Made 曾因「未支付結算金」等疑雲引發爭議，外界也傳出此次終止合約與代表車佳媛的重大過失有關，甚至有說法指出是因泰民提出要求而解除合約。不過對於具體原因，泰民方面並未進一步說明。

消息曝光後，韓網掀起熱烈討論，不少網友留言表示：「從現有的陣容來看，結算不會讓人傷腦筋，真是萬幸」、「GD 和泰民竟然同一家公司了！好神奇」、「說實話這個公司也不怎麼樣，但是看起來比之前的公司好...」、「哇～居然是GD和泰民同公司，好期待啊如果能合作的話」、「去哪裡都比 BPM 強」、「這個公司也不太會幹活！希望一切順利」、「在 YG 和 SM 都工作很久的兩人想在同公司，有種世界觀衝突的感覺」、「泰民辛苦了，希望以後一定要拿到結算費」、「希望二代之間互相幫助，真的好神奇啊」、「如果10年前有人對我說 GD 和泰民同公司的話，我肯定會笑出來」等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞