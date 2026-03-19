史無前例集體出走！VIVIZ、李茂珍、BE'O爆解約將離開BPM娛樂，韓網友熱議：希望順利逃脫

繼泰民之後，VIVIZ、李茂珍與 BE'O 也傳出將離開 Big Planet Made（BPM）娛樂，不過公司目前對此予以否認。

今（19日）據韓媒《The Fact》報導，VIVIZ（信飛、嚴智、銀河）、李茂珍與 BE'O 已向所屬經紀公司 BPM 娛樂通知終止專屬合約。原因為公司嚴重違反合約，導致雙方信任關係破裂。雖然藝人方面曾試圖與車佳媛代表取得合理說明，但最終仍無法恢復信任。



對此，BPM娛樂回應表示：「VIVIZ、李茂珍及 BE'O 的專屬合約終止尚未最終確定，我們將持續盡最大努力，確保藝人的正常活動。」

先前報導指出，BPM娛樂不僅資金吃緊，自去年第三季度起就無法向旗下歌手支付結算款項，合作公司與工作人員的未付款項累計數十億韓元，使得歌手的專輯製作與活動支援幾乎陷入停擺。在此之前，SHINee 成員泰民已終止合約，並宣布將在 GD 所屬的 Galaxy Corporation 開啟新活動。之後，由車佳媛領導的另一個公司 One Hundred 所屬男團 THE BOYZ 也通知終止專屬合約。



（延伸閱讀：欠債、欺瞞、零結算！SHINee泰民火大「斷捨離」車佳媛，正式解除合約逃離「吸血公司」BPM）

如今，VIVIZ、李茂珍與 BE'O 也相繼離開，如此多位藝人同時離開，幾乎前所未有。消息一出，也在韓網引發熱烈討論，網友留言包括：「第一次看到這種情況，感到很驚訝，希望大家都成功逃脫」、「不逃離那樣的經紀公司很奇怪，希望大家順利」、「公司到底是怎麼經營的」、「河成雲呢」、「我還以爲 VIVIZ 在新公司很順利呢」、「雖然有很多雜音，但是沒想到會有這樣的結局」、「珉起怎麼辦呢？還沒退伍呢」、「哇 所屬歌手怎麼這麼多啊」、「法庭鬥爭應該不容易，真讓人擔心嗚嗚」等等。

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