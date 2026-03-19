新劇《隱袐的監察》預告超爆笑！申惠善從金莎拉變身瘋子室長，孔明化身笨萌王牌，兩人化學反應超期待

申惠善從《莎拉的真偽人生》的金莎拉，化身成瘋子監察室長，再加上孔明的爆笑演出，看完預告真的讓人超期待！

tvN新劇《隱袐的監察》將於4月25日首播，講述曾是大企業審計部門王牌的員工，因緣際會被降職為公司內部紀律維護負責人，與擁有秘密、性格古怪又狠辣的監察室長，在監視公司內男女戀情的過程中展開的辦公室愛情故事。

劇中，申惠善飾演隱藏祕密、甜辣兼具的監察室長「朱仁雅」。作為最年輕女性主管，她工作嚴謹到不容一絲馬虎，卻因與盧基準的糾葛，迎來混亂又刺激的辦公室生活；孔明飾演從審計部門的王牌變成「朱仁雅指定」辦公室紀律維護負責人「盧基準」，為了對付朱仁雅，他拚命使出全力，卻又時不時露出可愛又笨拙的反差魅力。



公開的最新預告中，公司內部一聽到朱仁雅回來就騷動不已：反抗就會被踩得很慘，這也凸顯了她的超強氣場。這次，她直接把原本人生完美的盧基準推到第3稽核組去抓辦公室戀情，盧基準一臉傻眼，忍不住喊「我明明是王牌，為什麼…？」既心酸又好笑。



於是，盧基準和宿敵朱仁雅展開了既秘密又刺激的合作，而「揭發職員的隱秘私生活、揭開她自己的隱秘祕密」更讓人對兩人的互動好奇不已。盧基準為了手上的底牌和朱仁雅鬥智鬥勇，而預告也暗示了兩人關係可能逆轉的甜蜜瞬間：在刺激的團隊合作抓秘密之後，基準竟脫口說出「你好漂亮啊，室長」，瞬間讓人更加期待他們之間的羅曼史。



此外，本劇的男二女二也備受矚目。金材昱飾演全在烈，海霧集團總管的副會長，雖出身財閥三代，卻隱藏著痛苦的過去；洪華蓮飾演外貌出眾的朴雅靜，副會長室的秘書。這組陣容也將為劇情增添更多火花和看點。



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