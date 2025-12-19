睽違12年！傳奇女團KARA重組後總算來臺灣ㅠㅠ 就在臺北跨年！

最新消息，KARA確定受邀臺北市跨年活動「臺北最High新年城」，預告片稍早已公開。

市府官方貼文表示KARA是睽違12年重返臺灣，並細數她們的名曲〈Honey〉、〈Mister〉與〈Step〉，很可能是預告會帶來這些名曲！影片中，KARA中文打招呼「大家好，我們是KARA」也喊「Taipei we are Coming」，激動不少臺灣Kamilia，睽違12年實屬難得！且是KARA生涯第二度來臺灣表演！



KARA是K-POP二代經典女團之一，2007年出道至今歷經幾次成員變化，大家最熟悉的組合應是2009年到2014年的奎利、昇延、荷拉、妮可與知英的五人組合，上述名曲正發行於此時期。KARA上次來臺灣，也是唯一一次來臺灣就是這個組合，2012年的見面會「Hello Taipei! KARA 2012 Fan Meeting」。



2022年KARA破天荒重組，在荷拉（具荷拉，歿）不在的狀況下加入後期加入的成員齡智，形成全新五人組合。五人在韓國本土，及出道過的日本都積極展開全新活動。台北跨年是她們重組後首度來台表演，肯定對臺灣Kamilia，甚至是臺灣K-POP迷來說有重要意義。



「臺北最High新年城」12月31日晚間7時至隔日元旦凌晨1時，於臺北市民廣場舉行。



