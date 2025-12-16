全新韓劇《恩愛的盜賊大人》南志鉉×文相敏錯位命運引爆心動，甜蜜孽緣就此展開！

又一部交換靈魂的有趣古裝劇來了！！在《恩愛的盜賊大人》中，文相敏將闖入南志鉉的人生，成為一場甜蜜又可愛的「變數」。

即將在一月首播的 KBS2 全新週末劇《恩愛的盜賊大人》公開了最新預告，盜賊洪恩祖（南志鉉 飾）與道月大君 李烈（文相敏 飾） 之間，宛如孽緣般交錯的命運。



預告一開始，便是身為大君卻穿著破舊衣衫的李烈，以及急忙摀住他嘴巴的洪恩祖登場。洪恩祖竟在兩班面前，直接稱呼李烈為「那傢伙」，甚至把他當成奴僕對待，而李烈露出的錯愕表情，也預示著兩人之間不尋常的惡緣即將展開。



不僅如此，白天是醫女、夜晚則化身盜賊奔走的洪恩祖，還在某人的屋頂上，與擔任從事官的李烈正面相遇。與白天判若兩人的李烈，看起來神智清醒（？），讓洪恩祖難掩慌張，兩人從初次見面起便徹底錯亂的關係，更令人好奇後續發展。



尤其是李烈望向洪恩祖時流露出的微妙眼神，讓人感受到他內心悄然掀起的變化。他不僅無法將目光從洪恩祖的笑容上移開，甚至對自己初次體驗到的情感感到困惑與混亂。





雪上加霜的是，洪恩祖身邊還出現了新人物任載伊（洪民基 飾），三人之間逐漸瀰漫出不尋常的氣氛。任載伊一邊拉住洪恩祖，一邊警告要管好李烈的眼神，而李烈毫不退讓的視線，讓緊張感瞬間拉滿。

即便如此，李烈對洪恩祖的直球追求依舊沒有停下。當洪恩祖問道：「你該不會是來找我的吧？」李烈毫不猶豫回應：「本來想說妳誤會了，但妳說的沒錯。」一句話直接丟出強烈曖昧攻勢。



究竟李烈這樣毫不退縮的直進，是否能打動洪恩祖的心？在惡緣與因緣之間，命運糾纏的兩人所展開的「恩愛」，令人充滿期待，《恩愛的盜賊大人》將於 1 月 3 日晚間 9 點 20 分 首播。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞