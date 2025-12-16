全新韩剧《恩爱的盗贼大人》南志铉×文相敏错位命运引爆心动，甜蜜孽缘就此展开！

又一部交换灵魂的有趣古装剧来了！！在《恩爱的盗贼大人》中，文相敏将闯入南志铉的人生，成为一场甜蜜又可爱的「变数」。

即将在一月首播的 KBS2 全新周末剧《恩爱的盗贼大人》公开了最新预告，盗贼洪恩祖（南志铉 饰）与道月大君 李烈（文相敏 饰） 之间，宛如孽缘般交错的命运。



预告一开始，便是身为大君却穿著破旧衣衫的李烈，以及急忙捂住他嘴巴的洪恩祖登场。洪恩祖竟在两班面前，直接称呼李烈为「那家伙」，甚至把他当成奴仆对待，而李烈露出的错愕表情，也预示著两人之间不寻常的恶缘即将展开。



不仅如此，白天是医女、夜晚则化身盗贼奔走的洪恩祖，还在某人的屋顶上，与担任从事官的李烈正面相遇。与白天判若两人的李烈，看起来神智清醒（？），让洪恩祖难掩慌张，两人从初次见面起便彻底错乱的关系，更令人好奇后续发展。



尤其是李烈望向洪恩祖时流露出的微妙眼神，让人感受到他内心悄然掀起的变化。他不仅无法将目光从洪恩祖的笑容上移开，甚至对自己初次体验到的情感感到困惑与混乱。





雪上加霜的是，洪恩祖身边还出现了新人物任载伊（洪民基 饰），三人之间逐渐弥漫出不寻常的气氛。任载伊一边拉住洪恩祖，一边警告要管好李烈的眼神，而李烈毫不退让的视线，让紧张感瞬间拉满。

即便如此，李烈对洪恩祖的直球追求依旧没有停下。当洪恩祖问道：「你该不会是来找我的吧？」李烈毫不犹豫回应：「本来想说你误会了，但你说的没错。」一句话直接丢出强烈暧昧攻势。



究竟李烈这样毫不退缩的直进，是否能打动洪恩祖的心？在恶缘与因缘之间，命运纠缠的两人所展开的「恩爱」，令人充满期待，《恩爱的盗贼大人》将於 1 月 3 日晚间 9 点 20 分 首播。



