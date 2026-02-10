金惠奫有望主演韓版《解憂雜貨店》，搭檔人氣男星李彩玟、文相敏

金惠奫所屬社Artist Company今日透露，金惠奫已收到韓版《解憂雜貨店》的出演邀約，目前正在考慮中。 此前李彩玟所屬公司Baro 娛樂也證實已收到邀約，兩人正在洽談擔任男女主角。大勢新人演員文相敏則收到了客串出演的邀約。

《解憂雜貨店》是日本懸疑大師東野圭吾的溫情療癒之作，講述三個盜賊藏身於過去與現在交匯的浪矢雜貨店，通過回復一封封求助信，逐漸揭開了彼此之間奇妙聯繫的秘密。該書在韓國也廣受歡迎，長期位居暢銷榜首，此前已被改編成電影在日本和中國上映，並於2018年在韓國被改編成舞台劇。



金惠奫憑藉JTBC電視劇《SKY Castle 天空之城》一炮而紅，之後出演了一系列熱門電視劇，包括《偶然發現的一天》《背著善宰跑》等等，目前正在SBS奇幻劇《今天開始是人類》中飾演拒絕變成人類的九尾狐恩浩。 她還將出演即將播出的電視劇《好搭檔2》，在劇中飾演張娜拉的新搭檔。

李彩玟去年憑藉tvN電視劇《暴君的廚師》中的出色表現而備受喜愛。 文相敏目前正在KBS 2TV電視劇《恩愛的盜賊大人》中飾演道月大君李悅。



