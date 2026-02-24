南志鉉談《恩愛的盜賊大人》第二季：故事有趣絕對出演！透露因行程關係遺憾缺席《好搭檔2》

南志鉉談到備受觀眾喜愛的《恩愛的盜賊大人》第二季可能性，也提及遺憾缺席《好搭檔2》。

《恩愛的盜賊大人》講述出身奴婢階級的洪恩祖（南志鉉 飾），夜晚戴上面具劫富濟貧；而被迫遠離朝廷的大君（文相敏 飾）追捕這位神秘盜賊。兩人在追逐與對抗中逐漸產生情愫，甚至上演靈魂交換，互相救贖，也守護了百姓，最終收穫愛情與幸福。第16集大結局收視率達 7.6%，尤其最後一集洪恩祖與李悅在現代命運重逢，引發粉絲熱烈討論，「敲碗」第二季的聲音瞬間爆棚！



南志鉉在採訪中分享：「16集裡大家看到我穿韓服的模樣，如果最後展現現代造型，應該會成為驚喜禮物。最後一場戲真的是最後拍攝的，所以感觸特別深刻。」談到第二季討論，她表示：「真的覺得作品受到很多喜愛，心情也特別好！目前第二季還沒正式定案，現代重逢後結束。如果有第二季的話，應該會是現代劇，如果故事有趣，我很樂意再出演。」



回顧南志鉉前作《好搭檔》，她同樣留下令人印象深刻的表現，但因無法加入第二季而讓觀眾扼腕。當時她與張娜拉展現的超強「Womance」化學反應，至今仍被劇迷津津樂道。

談到未能出演的原因，南志鉉坦言：「可能會有新故事，但因為時間和行程的關係，沒能一起出演。」不過她也表示：「（張）娜拉前輩會穩穩撐住整部作品，她演得很好，我完全不用擔心，新的故事線應該會很有趣。」她也以觀眾身份表達對劇情的期待。



