人氣戀綜《換乘戀愛4》上演修羅場！允寧與在亨的好友「換乘」掀網上熱議，元奎＆智賢爭吵成本集高能！

人氣戀綜《換乘戀愛4》上週到日本旅行，製作組向所有出演者公開誰和誰是前任情侶，而賢智帶兩位前任出演，讓所有人都超震驚！最新公開的15集中，出演者們與前任進行近距離交流，情感線出現複雜情況：有人解開誤會、有人動搖、有人更堅定想跟新人發展、也有人和前任激烈爭吵！

允寧與在亨解開誤會，過去竟然與在亨的好朋友「換乘」掀起熱議

允寧和在亨因年輕時不擅長談戀愛，分手後也不斷積累誤會和埋怨。在日本的初夜，在亨表示只希望允寧能幸福，允寧提到當時以為在亨不希望他幸福，這6年來一直覺得在亨到最後都很自私，兩人終於把話說開，最後還擁抱和解，讓金叡園看到都跟著流淚QQ



但對於允寧和在亨分手的三個月後，和在亨的好朋友在一起（當時在亨在當兵），也在韓網掀起熱議，韓網友：「已經談完換乘戀愛了，爲什麼還要出來」、「嚇死我了」、「是我最不能理解的類型，怎麼能和男朋友的朋友交往呢」、「這一季各方面都是傳奇」、「爲什麼非要和男朋友的好朋友交往，甚至到現在都不知道那有什麼錯，這讓我很震驚」、「不是，我不是想看到這麼現實的換乘」、「不是不可以，但是有必要做那種選擇嗎」等等。



智妍入住後第一次傳訊息給宇珍，但...最後又引起矛盾

這段公開的時候主持人們都超驚訝，連宇珍收到都表示：「不敢相信會收到這樣的訊息！」因為智妍之前沒有想要複合的想法。之後宇珍跟智妍說他和敏京約會後有點心動，但第一順位依然是智妍，宇珍說：「為了讓你信任我，所以才會提前告訴你！」但...這卻讓智妍不開心說：「如果你想要和我復合的話，我希望你的心裡只有我！」兩人最後又不歡而散！



伯賢、有植與賢智形成微妙的氛圍

本來以為伯賢和允寧可以順利發展，但在公布前任影片後，他...似乎又動搖，他和賢智對話時還一直有肢體接觸，讓許多觀眾看了很傻眼。而賢智終於傳達自己的心意：「來日本之前，對我來說排名第一是伯賢，但現在開始對我而言第一就是你。」



元奎和智賢鬼打牆激烈爭吵成為本集高能

元奎和智賢又為過去的事情大吵，元奎：「所以你根本沒有想要和我復合的意願？」智賢馬上打斷他說：「我以為你已經改變了，但就我們分手的原因來看，我確認你的想法完全沒有改變。」從對話看來，他們的性格、價值觀都很大的不同，這集更把智賢氣到直接離開，元奎又把她拉回來說：「呀～朴智賢，不要就這樣走掉。」一直在鬼打牆的他們，究竟還有可能復合嗎？



在首爾一直很辛苦的敏京也以更加安逸的面貌面對有植，接受現在的狀況，展現成熟的面貌。下集女嘉賓要與前任選的男嘉賓約會，他們之間的關係會有什麼樣的變化？還會有新的女主演者嗎？別錯過之後的播出！《換乘戀愛4》逢星期四深夜在Viu上架。

