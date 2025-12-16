金宇彬&申敏兒婚期將近，李光洙&李善彬意外成焦點！網狂敲碗：想看接捧花

韓娛圈年底喜事連連！人氣演員金宇彬與申敏兒將於12月20日在首爾某處低調舉行非公開婚禮，僅邀請家人與至親好友共襄盛舉。 消息一出，粉絲與網友紛紛獻上祝福，不過討論區卻瞬間歪樓，焦點全跑到另一對「演藝圈長壽情侶檔」——李光洙與李先彬身上！兩人因與新人交情匪淺，加上各自時尚風格鮮明，意外引爆「婚禮嘉賓造型猜想」熱潮。

金宇彬與李光洙因戲劇與綜藝《Running Man》結緣，兄弟情誼深厚早已是公開祕密; 而申敏兒與李先彬則因同為氣質女星，常被網友拿來比較穿搭與形象。 如今兩對CP將在婚禮同框，讓網友直呼：「這組合根本是視覺饗宴！」、「李先彬的賓客穿搭絕對又會是傳奇！」、「光洙那身高，和新郎有得一拼？」、「四個人站在一起的畫面，我已經預見會瘋傳了！」

身高190公分的李光洙，向來是正式場合的「衣架子」。 他偏愛黑、深藍、灰等經典色系西裝，近期在各頒獎典禮上以俐落剪裁、完美比例大獲好評。 網友笑稱：「新郎旁邊站一個更高的嘉賓，畫面太美」、「李光洙只要站著，就是婚禮照片的完成式」。



李先彬的賓客穿搭期待值同樣爆表，她曾在各大典禮上展現的俐落線條禮服、低調卻精緻的珠寶搭配，早就被粉絲封為「賓客穿搭教科書」。 加上她與李光洙互動自然、可愛的畫面屢屢被翻出，讓網友笑說：「婚禮上肯定又會出現名場面」、「李先彬根本怎麼穿都是賓客第一名」。



隨著婚禮細節曝光，線上討論已從「穿搭之戰」延伸到「捧花落誰家」。 由於兩對情侶皆以「公開戀愛、長年穩定、路人好感度高」著稱，不少網友開玩笑猜測：「捧花該不會直接傳給李先彬吧？」、「李光洙這次參加好友婚禮，會不會緊張到跺腳？」

金宇彬與申敏兒愛情長跑多年，終成眷屬; 而李光洙與李先彬自2018年公開戀情後，也低穩交往至今。 兩對CP的友誼與愛情故事平行交織，難怪喜訊一出，眾人目光也忍不住投向「下一對可能修成正果」的他們。 這場婚禮，除了見證新郎新娘的幸福瞬間，嘉賓互動恐怕也將成為另一大「名場面預定」！

