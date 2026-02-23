《恩愛的盜賊大人》文相敏首度主演地上波電視劇：「親身感受到媽媽觀眾們的喜愛」

由南志鉉與文相敏所主演的KBS2青春歷史電視劇《恩愛的盜賊大人》昨日2月22日播出完美最終回，送給觀眾們一個幸福圓滿的結局。兩人克服種種困難以及身分階級後終於走在一起，最終回的收視率更衝高到7.6％，刷新自身紀錄。首度主演地上波作品的文相敏也傳達終映感想。

《恩愛的盜賊大人》劇情描述一位出身為奴婢階級的女子洪恩祖（南志鉉飾），時常在夜裡戴上面具劫富濟貧，而一位被迫遠離朝廷的大君（文相敏飾）則追捕著這位盜賊，大君除了愛上了這位女子，兩人甚至上演了靈魂交換的戲碼，相互救贖之下也守護了百姓，兩人的愛情也有了美好結局。劇中文相敏所飾演的道月大君，為了追求自己所愛而不顧世俗眼光，專情的表現則是讓許多媽媽觀眾們非常喜愛。



文相敏在訪談中先是表達了自己對於《恩愛的盜賊大人》終映的不捨心情，這也是文相敏首度主演地上波電視台的作品，他謙虛表示沒想過自己能夠有這樣的演出機會，還笑說自己是看了維基百科才知道，原來自己從沒擔任過地上波的男主角（之前的作品都在有線台或是OTT平台），也表示自己的作品將被更多人看到，與其說有壓力，文相敏表示比壓力更多的是開心的感覺。



令文相敏覺得更驚訝的是，很多好朋友的媽媽都有看他的演出，這段時間他持續明顯地感受到，自己的確受到許多媽媽們的喜愛，他還曾思考媽媽們到底喜歡他哪一點，後來他自己笑著說，應該是自己看來「端正又聰明」讓許多媽媽們喜歡吧？文相敏也表示很多媽媽觀眾們是透過這部作品第一次認識他，所以自己覺得之後要更加努力，讓大家留下印象。



