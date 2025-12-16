連環取消引關注！李彩玟香港場喊卡後，台灣場確定跟進叫停：粉絲心碎！

憑藉韓劇《暴君的廚師》一舉躍升為新生代人氣男星的李彩玟，原本展開個人首度亞洲粉絲見面會巡迴，卻接連傳出取消消息。 繼香港場叫停後，原定在台北舉行的粉絲見面會也正式宣佈取消，讓不少粉絲感到相當遺憾。

近日，台灣場主辦單位透過官方渠道公告，表示活動因「不可預期的因素/不可抗力」而取消，但並未進一步說明具體原因。 巧合的是，先前香港場見面會也是以相同理由取消，導致李彩玟這次亞洲巡迴後半段行程全面停擺。



李彩玟此次以「2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR - Chaem-into you」為主題，原計劃前往多個亞洲城市，與海外粉絲近距離互動。 巡迴已順利完成10月24、25日於首爾世宗大學的演出，以及11月15日雅加達、11月23日馬尼拉、12月6日曼谷等場次。



不過，原定於12月14日在香港麥花臣體育館、以及2026年1月4日於台北台大綜合體育館登場的粉絲見面會，卻接連宣佈取消，讓不少港、台粉絲直呼可惜。

李彩玟在《暴君的廚師》中展現強烈存在感，人氣迅速擴散至海外，這次粉絲見面會巡迴也被視為他正式進軍亞洲市場的重要一步。 如今卻因連續取消引發各界關注，外界也相當好奇是否會補辦場次，或重新安排後續行程，經紀公司動向備受關注。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞