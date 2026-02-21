《天機試煉場》所有巫師都是有故事的人！上半場精準命中，下半場對決竟成為滿滿淚水的療癒旅程！

Disney+競賽型綜藝節目《天機試煉場》，匯集了49位來自各種領域的巫師、命理分析師、觀相師、塔羅牌占卜師等，相互比拚每一位的實力。每一位參賽者都來頭不小，並有著各自擅長的領域，以及感應神靈的方式。在第一階段比拚的過程中相當精彩，沒想到到了第二階段一對一的對決，竟然看哭了全場！

除了邀請49位命理專家為參賽者，也有五位命運使者，包含全炫茂、朴娜萊、Super Junior神童、朴河宣以及姜智榮，對於每一位參賽者的解讀，挑選出其中最優秀者優先晉級。在第一階段製作單位準備了各式各樣不一樣的問題，譬如僅公開照片以及出生年月日與死亡年月日，就請參賽者各自解讀出真正死因，而大部分的參賽者幾乎都能解讀得非常相似，精準回答出每一道問題以及細節，令在場的五位藝人幾乎全程都張大了嘴巴，不斷重複說著「起雞皮疙瘩了」。



而第一階段為了從49位中選出20位命理專家獲得晉級，製作單位的考題也是五花八門，除了要參賽者猜出死因與所有細節外，還有只憑一張兒時照片與生日就推測出他現在是什麼職業以及成長細節，或是提供了9張不同的腳底板照片，請大家猜出哪一位是遊民，又或者是請來五位年輕人，請大家說出哪幾位錄取了首爾大學，或在多人中猜出樂透頭獎得主以及曾遭雷劈奇蹟生還者等。激烈的競爭當中選出20人晉級到第二階段，過程相當精采。



而下半場一對一的氣勢對決，竟然打破業界「巫師不找別的巫師幫我算命」慣例，一對一的讓對方解讀你的人生，以及你最深層的煩惱。沒想到原以為會是針鋒相對，但卻意外地充滿了眼淚。每位參賽者都是有故事的人，尤其是巫師時常出身巫師世家，或是從小就能感應神靈，但他們都有著不太順遂的人生，甚至家中遭逢詛咒，共通點都是沒有辦法交朋友，無法過著與同齡人一樣的生活。提到自己的過往與家人，幾乎每位都潸然淚下，也看哭了在場的藝人們。



原本充滿氣勢的對決，竟意外地成了療癒的旅程，每一位的過往人生與心境都被赤裸裸地剖析，每一位也真實說出了自己心中的苦惱，到後來根本不在意晉級的是誰，而是相互諮詢自己的煩惱，尋求建議，也讓觀眾們聽見了許多人生故事，巫師們的無奈只有同行理解，許多在場的參賽者也聽得頻頻點頭或是跟著一起落淚。接下來第三階段進行的是團體戰，可以相互利用各自的強項進行討論，四組更是精準預測令人驚訝不已。《天機試煉場》目前僅公開7集，最終哪一位才是最強命理家？

