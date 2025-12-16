2026必追名單＋1！金惠奫、羅門人狐戀開啟，《雖然從今天開始是人類》角色海報新鮮出爐：不想當人類的九尾狐邂逅自戀球星

2026年開年韓劇大戰提前開打！SBS全新金土劇《雖然從今天開始是人類》（오늘부터 인간입니다만）近日公開了女主角金惠奫與男主角羅門的角色海報，預告一段「人類與九尾狐」的爆笑奇幻羅曼史即將登場，新鮮設定引發韓網熱烈討論。

劇情亮點：MZ世代的「躺平狐仙」遇上自戀天花板巨星

本劇改編自同名網漫，講述一個「不想成為人類」的MZ世代九尾狐「銀狐/金玉淳」（金惠奫 飾），與自我愛過剩的頂尖足球明星薑時烈（羅門 飾）之間，一場歪打正著的「救贖型」爆笑浪漫故事。

劇情設定跳脫傳統「狐仙報恩」套路，主角銀狐是一隻認為「與其累積功德變成人，不如花錢過得像人」的現代九尾狐，口號是「行善遠一點，男人更遠一點」，堪稱「狐界的叛逆金湯匙」。 而她將與因命運交錯而捲入其生活的世界級足球明星姜時烈，展開一段「討厭卻讓人心動」的「厭煩系羅曼史」。

海報暗藏玄機！主角設定搶先看

公開的海報中，金惠奫扮演的女主角銀狐露出可愛微笑，身後卻藏著多條狐狸尾巴與狐珠圖案，暗示其神秘身份。 文字標語「行善遠一點，男人更遠一點」完美點出這位「躺平狐仙」的現代生存哲學，令人好奇她將如何在人間「瀟灑走一回」。



羅門的海報則充滿自信鋒芒，眼神銳利。 他所飾演的姜時烈是海外知名足球俱樂部的頂尖前鋒，成功全靠極致努力與自我管理，堪稱「自戀天花板」。 然而這份完美人生卻將被「不按牌理出牌」的九尾狐銀狐徹底打亂，兩人間的化學反應令人期待。



選角成功！「化學反應妖精」遇上「浪漫喜劇新星」

此次選角被視為神來一筆。 素有「化學反應妖精」之稱的金惠奫，過往在《偶然發現的一天》、《雪降花》、《背著善宰跑》等作品中，無論與哪位演員搭配都能產生獨特火花。 而憑藉《復仇筆記》、「第三人稱復仇」等作人氣急升的「 Rising Star」羅門，則是首次挑戰浪漫喜劇，準備讓觀眾耳目一新。 兩人新鮮的組合將碰撞出何種奇妙反應，已讓劇迷期待值爆表。



《雖然從今天開始是人類》將作為《模範的士3》的接檔作品，於2026年1月16日（五）晚間9點50分 （韓國時間）在SBS首播。 喜歡奇幻、愛情與爆笑元素的觀眾，絕對不能錯過這部設定新穎、主演魅力十足的開年強檔！

讓我們一起期待這對「非典型」人狐CP，如何顛覆想像，鬧翻人間！

