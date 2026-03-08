朴娜勑、Key、新姐因爭議退出《驚人的星期六》，派生綜藝《驚人的星期四》19 日火線接棒！

南韓 tvN 長壽綜藝《驚人的星期六》正式變陣！在經歷去年震撼演藝圈的「注射阿姨」非法醫療爭議後，核心元老 朴娜勑、SHINee Key 以及 挑食的新姐 等人相繼退出，令節目陷入前所未有的戰力真空。 為了扭轉低迷氛圍，製作團隊宣布睽違 5 年推出全新派生綜藝 《驚人的星期四》，以「DoReMi KTV」世界觀強勢回歸，試圖在危機中開創音樂綜藝新版圖。

KTV 歌喉戰開打！Boom 化身「最嗨老闆」領軍新陣容

預計於 19 日首播的《驚人的星期四》，將跳脫原有的聽寫模式，改以 KTV 歌唱對決為核心。 靈魂人物 Boom 將化身興致滿點的 KTV 老闆，搭檔綜藝大勢 李龍真、最強綠葉 鄭伊朗。 實力派歌手 ZO ZAZZ 聯手 BTOB 隊長 徐恩光，旨在爆笑之餘也為觀眾提供高品質的聽覺享受。



首集嘉賓超狂！TXT 然竣、太顯挑戰 90 年代神曲

首波嘉賓清單誠意十足，不僅邀來全球人氣團體 TOMORROW X TOGETHER （TXT） 的 然竣 與 太顯，更有大勢喜劇人「浪漫夫婦」金海俊 與 羅寶拉，Netflix 綜藝《單身即地獄》第五季的出演者們也參與其中。

預告片中，然竣與太顯大膽挑戰 1990 年代名曲〈邀請〉，其他成員則改編 DEUX 的名曲《說起來》，「高音職人」徐恩光的爆發性歌喉也被列為一大觀戰焦點。



走出「非法醫療」陰霾 打造全民同樂舞台

回顧去年，原班人馬因捲入「注射阿姨」疑雲而集體請辭，對《驚六》世界觀造成巨大打擊。 製作團隊坦言，這次推出《驚人的星期四》是為了發掘更多不分領域的「隱藏寶石」歌手，從新人到實境秀紅人都在名單之列。

這檔充滿笑聲與爆發性高音的 《驚人的星期四》，將於 3 月 19 日晚間 8 點 40 分 正式首播，目前以 4 集試播形式企劃。 在老班底大洗牌後，新節目能否重振往日輝煌，已成為韓綜圈關注的焦點。



