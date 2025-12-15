【非法醫療】朴娜勑「點滴阿姨」終開口：不是醫護人員！施術只為「賺小菜錢」

俗稱「點滴阿姨」的A某，近日針對被指控向搞笑藝人朴娜勑進行非法醫療行為的爭議做出回應。 她坦誠自己並非獲得許可的醫護人員，當初進行醫療施術「只是為了賺點買小菜的錢」，且否認曾為朴娜勑施打點滴。

迴避核心問題：完全不記得

朴娜勑的前經紀人此前曾透露，朴娜勑於2023年在金海市的酒店裡，接受了這位陌生人A某的點滴注射，並公開了當時與A某之間的簡訊，內容包括飯店地址、施術費用、A某的銀行帳號等對話紀錄。 （注意：這位是「點滴阿姨」，爭議最大的「注射阿姨」會在後文提到）

韓媒《文化日報》於10日與A某進行了通話，A某雖然承認簡訊中確實是自己的個人信息，也知道朴娜勑是誰，但當被追問是否對朴娜勑進行了醫療施術時，她一再回答：「完全不知道」、「完全不記得」。

A某證實自己沒有醫療執照，即並非醫生或護士等醫療人員，並解釋：「我在韓國政府實施『醫藥分業』制度（2000 年 7 月）之前，曾在醫院工作過一段時間，所以從社區藥房那邊拿藥過來，賺取了大概買小菜的錢。」她補充道：「醫藥分業實施後，因為沒有藥品來源，就完全沒有再做了，已經辭職很久了。」



爭議焦點：朴娜勑是否知情？

預計未來爭論的焦點將會集中在「朴娜勑是否知曉A某並非醫療人員」這一事實。 如果她是在相信A某具有醫護資格的前提下接受診療，那麼她被處罰的可能性較低。

這與最近另一位處於爭議中心的「注射阿姨」B某所引發的風波如出一轍。 曾接受B某診療的男團SHINee成員溫流解釋稱，當時他以為是在正規醫院接受皮膚管理，難以察覺醫療執照的爭議。



然而，Channel A指出，朴娜勑於2023年11月在MBC綜藝節目《我獨自生活》台灣拍攝期間與B某同行，當時她曾要求身邊人士封口，並提及「這會成為問題的」、「希望不要被韓國知道」、「公司絕對不能知道」，暗示她知曉行為可能違法。

如果「注射阿姨」是無資格者，根據《醫療法》，將因無執照醫療行為面臨5年以下有期徒刑或5,000萬韓元以下罰款。 出診也僅在部份例外情況下允許，如果是在不合法的醫療機構外診療或未撰寫醫務記錄，可能被處以500萬韓元的罰款。

針對這些爭議，截至目前，朴娜勑方面尚未做出任何回應。

