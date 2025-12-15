ILLIT經紀公司起訴NewJeans粉絲團「Team Bunnies」，索賠1億元韓幣

女團ILLIT經紀公司Belift Lab於11日起訴NewJeans粉絲團體「Team Bunnies」的營運者（未成年）及其父母，指控其持續發貼造謠「ILLIT抄襲NewJeans」、損害了藝人和公司的名譽，要求賠償1億韓元損失。

Belift Lab指出，Team Bunnies不僅發布和散播「ILLIT抄襲NewJeans」等內容的虛假貼文，還持續進行惡意行為，包括向國家機關等發送大量傳真、電子郵件和信函，甚至取得了ILLIT的企劃案等機密資料並在網上公開。

Team Bunnies是一個主要以社群媒體 X（前稱Twitter）為中心活動的NewJeans粉絲團體。 他們在去年 9 月開始活動時，曾自稱為「由活躍於法律界、媒體界、金融界、文化界、藝術界等各領域的 Bunnies（NewJeans粉絲名）組成的團隊」。



去年，當ILLIT捲入抄襲爭議時，Belift Lab代表金泰浩曾透過採訪反駁稱：「兩組團體的企劃案完全不同」。 Team Bunnies因此對金代表提出刑事告發，並聲稱掌握了企劃案的全文和錄音記錄，態度十分強硬。 然而，最近法院在NewJeans成員提起的解約訴訟中裁定：「難以認定ILLIT複製了NewJeans的概念。」

Team Bunnies營運者的真實身份則是在警方偵查過程中被揭露。 Team Bunnies曾以「告發 NewJeans 相關惡意貼文」為由，透過網路募集了超過 5,000萬韓元的捐款，卻未依照規定向主管機關登記，因而被控違反《捐贈募集物品法》。 警方調查結果顯示，該營運者並非專家集團，而僅是未成年人A某一人。

A某已於今年9月在首爾家庭法院接受少年保護審判，並以「第1號保護處分」（委託監護）結案。對此，Team Bunnies於上個月承認是由一名未成年成員單獨活動的團體，並表示「對於單人營運體制導致許多不成熟之處，表示歉意」。

另一方面，ILLIT 目前正以首張單曲專輯《NOT CUTE ANYMORE》進行活動。



