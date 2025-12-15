外面再多紛紛擾擾「BTS 依然是7個人」，防彈少年團全員齊聚練習室，朝著『明年春天』奔跑！

（多圖）BTS 防彈少年團為了明年春天的「完整體」回歸，齊聚一堂留下了一張合照，引爆粉絲關注。

近日，防彈少年團成員們分別透過各自的 Instagram 公開了全員聚集在練習室的照片。



RM 在練習室中央拍下了 7 人合照；V 則把所有成員集合在鏡子前，替粉絲們送上大家期盼已久的鏡子自拍。以及 Jin、j-hope、SUGA、Jimin、柾國分別以小分隊形式，親密地各自拍了好幾張照片。









看到這些照片的粉絲們紛紛留言表示：「我真正的春天來了」、「防彈少年團依然是 7 個人」、「2026 年 3 月就快到了」、「今天真的是超幸福的一天」、「不用吃飯也覺得飽了，我愛BTS」。



另一方面，今年全體成員皆完成國防義務的 BTS，預計於明年春天發行新專輯，並舉辦大型世界巡迴演唱會。成員們全員齊聚練習室的模樣，也進一步提升了粉絲們對完整體回歸的各種期待。



值得一提的是，熱門歌曲〈Permission to Dance〉在 YouTube 上的觀看次數已超過 7 億，是團隊第 10 首超過 7 億觀看的 MV。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞