《認罪之罪》金高銀不介意原本傳出將由其他演員出演～10年後再度與全道嬿合作意義重大

「可疑的清白以及秘密交易的認罪」就是《認罪之罪》最重要的核心重點，兩位女子嫌疑犯在監獄內相識，進行秘密交易，意外挖出更多不為人知的真相。由金高銀與全道嬿所共同演出的《認罪之罪》，在Netflix平台公開後在全球收視率排行棒名列前茅，話題性十足。

被控殺害了老公的安允秀（全道嬿飾）以及背景神秘卻自己提議要多背一條殺人罪而自白認罪的牟恩（金高銀飾），兩人以出色演技引領劇情發展，最終揭曉真相也終於讓大家懸著的一顆心得到解答。金高銀也提到自己對於角色的努力，之前也曾在訪談中提出她看到劇本後主動要求以超短髮造型出演，而為了演出面無表情「看似反社會人格但其實不然」的角色，欲復仇而展開一連串計畫，身形必須消瘦。



劇中的牟恩其實曾經經歷幾個重大事件而性格大變，承受了許多因此情感相當強烈，外表看上去卻是面無表情，為了讓她的表情與臉部曲線無從遮掩，金高銀主動提出要把頭髮剪到很短，並且牟恩總是令人感覺到「生無可戀」的樣子，為此金高銀也盡可能地讓自己變瘦，但她自曝是屬於容易水腫的類型，因此她只好在前一天根本不吃晚餐，或是不吃湯湯水水類的料理，盡量看起來消瘦了無生氣。



金高銀也透露，全道嬿演員是令她建立演員夢的人。而兩人也曾在2015年的電影作品《俠女》中合作，本次可說是10年後再度同台，讓金高銀覺得意義重大。金高銀感念自己還是新人時期就受到全道嬿的照顧，更自曝全道嬿不是個會說客套話的人，所以當全道嬿前輩對她說「今天做得很好」時，讓金高銀感覺到相當踏實，應該是真的做得很好才會得到前輩的肯定。



至於原本這部作品《認罪之罪》，初期傳出將由宋慧喬以及韓韶熙出演，之後改為全道嬿與金高銀接演，仍然話題不斷。關於成為接手演出的演員，金高銀認為沒有什麼影響，她也表示談到後來合作告吹也是常有的事，這一次只是因為媒體的報導而讓大家關注這個話題，金高銀覺得自己該專注的只有演技部分，其餘情況都不去多想。《認罪之罪》全12集已公開。

