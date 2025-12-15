【2025 SBS演藝大賞】CP賞入圍出爐：劉在錫&柳演錫、李瑞鎮&金光奎、梁世燦&池睿恩等

一年一度的《SBS演藝大賞》即將在年末展開，SBS稍早公布了「最佳CP賞」入圍名單！

《2025 SBS演藝大賞》今年有兩個獎項為「人氣投票」供觀眾選擇，一是「最佳CP UP賞」、二是「新人UP賞」，由於數位資產交易所「UPbit」冠名贊助，獎項冠上「UP」二字。

「最佳CP UP賞」候選人為共同主持《同床異夢2—你是我的命運》成為多年老搭檔的金九拉與徐章焄、《我家的熊孩子》兩名可憐兮兮的大齡單身男子金承洙與林元熙、《Running Man》曖昧不已的最新Love Line梁世燦與池睿恩、《只要有空，》因互動趣味一路主持到第四季的劉在錫與柳演錫、在《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》當起菜鳥經紀人的李瑞鎮與金光奎、在《我們的抒情曲》不時鬥嘴的全炫茂與鄭在炯。



「新人UP賞」入圍者則全是足球題材節目《踢球的她們》新成員，真嶋優、Ben、李彩演、YEWON（鄭藝媛정예원），及韓初任。



人氣獎投票將從今15日開始至28日為止，於「PRIZM」平台APP進行，獲得最高票數者獲獎，結果將在《2025 SBS演藝大賞》30日直播公開。《2025 SBS演藝大賞》就在30日韓國時間晚間9點舉行。



<2025 SBS 연예대상> 인기투표



올해 베스트 커플 UP 상과

루키 UP 상의 주인공은 누구일까요?



여러분의 투표가 수상의 향방을 결정합니다



투표 기간

12월 15일 [월] 오후 12시 ~ 12월 28일 [일] 오후 12시(KST)



투표 참여 방법

프로필 링크 클릭!

공식 인기투표 페이지에서 바로… pic.twitter.com/RrkmfQCkVD — SBSNOW (@SBSNOW) December 15, 2025

上述《我家的熊孩子》及《只要有空，》第4季，香港觀眾皆可於Viu平台觀看。

