《AAA 2025》移師台灣，得獎名單一覽：IU & Stray Kids均得「6冠王」頭銜

由韓國媒體《STARNEWS》主辦之頒獎典禮「Asia Artist Award 2025」（AAA 2025）昨晚移師台灣舉行，眾韓星共襄盛舉，其中IU及Stray Kids均在典禮上獲6獎之多，成為當日贏家「6冠王」。得獎名單如下：

AAA年度演員：IU



AAA年度歌手：Stray Kids



AAA年度專輯：Stray Kids《KARMA》



AAA年度歌曲：IVE〈REBEL HEART〉

AAA年度最佳男主角（TV）：李俊昊

AAA年度最佳男主角（OTT）：朴寶劍

AAA年度最佳女主角（TV）：林潤娥

AAA年度最佳女主角（OTT）：文素利

AAA年度舞台：ATEEZ

AAA年度表演：RIIZE

AAA年度音樂偶像：LE SSERAFIM

AAA最佳新藝人：AHOF、NEXZ、KickFlip

AAA New Wave：ALLDAY PROJECT、ATEEZ潤浩

AAA最佳藝人：MONSTA X、ATEEZ、WOODZ、林俊杰（JJ LIN）、LE SSERAFIM、李浚赫、林潤娥、IVE、Stray Kids、李俊昊、金裕貞、RIIZE、ALLDAY PROJECT、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健

AAA最佳Emotive：姜有皙（演員）、RIIZE（歌手）

AAA最佳Icon：秋泳愚（演員）、CRAVITY（歌手）

AAA潛力獎：xikers

AAA最佳K-POP唱片：IVE、Stray Kids、ATEEZ

AAA最佳MV：MEOVV〈Hands Up〉

AAA最佳OST：《Kpop 獵魔女團》〈Golden〉

AAA最佳CP：朴寶劍、IU

AAA最佳表演：KiiiKiii、CORTIS

AAA亞洲明星：林俊杰（JJ LIN）、林潤娥，佐藤健

AAA最佳樂團：QWER

AAA最佳聲音表演：趙雅頓

AAA最佳製作人：3RACHA（Stray Kids小分隊）

AAA Fabulous（演員）：李俊昊

AAA Fabulous（歌手）：IU

AAA搶鏡者：崔代勳

AAA亞洲名人：張員瑛、朴寶劍

AAA熱門趨勢：IU

AAA新人獎：朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS

AAA最佳選擇：李伊庚，Stray Kids鉉辰、i-dle舒華、ATEEZ弘中、LE SSERAFIM金采源

Symbol of AAA：張員瑛

AAA人氣獎：李俊昊（男演員）、金惠奫（女演員），林英雄（男solo歌手）、雨琦（女solo歌手）、Stray Kids（男團歌手）、NiziU（女團歌手）

AAA History of K-POP：MONSTA X

AAA K-POP Grand Presence：張員瑛、Stray Kids Felix

AAA最佳演員（女子）：李惠利、車珠英

AAA最佳演員（男子）：李濬榮、秋泳愚

AAA最佳音樂人（solo）：崔叡娜、Ash Island、Chanmina

AAA最佳音樂人（團體）：Kiss of Life、MEOVV、TWS

AAA 10傳奇製作人：BUMZU

AAA 10 傳奇K-POP Master Professional：STARSHIP徐賢珠

AAA 10傳奇情侶：朴寶劍、金裕貞

AAA 10傳奇演員：嚴志媛、李浚赫

AAA 10傳奇歌手（solo）：IU，G-Dragon

AAA 10傳奇歌手（團體）：BLACKPINK、BTS防彈少年團

