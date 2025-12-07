《AAA 2025》移師台灣，得獎名單一覽：IU & Stray Kids均得「6冠王」頭銜
《AAA 2025》移師台灣，得獎名單一覽：IU & Stray Kids均得「6冠王」頭銜

明星   2025年12月7日   星期日17:00   草莓  

（封面圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

由韓國媒體《STARNEWS》主辦之頒獎典禮「Asia Artist Award 2025」（AAA 2025）昨晚移師台灣舉行，眾韓星共襄盛舉，其中IU及Stray Kids均在典禮上獲6獎之多，成為當日贏家「6冠王」。得獎名單如下：

AAA年度演員：IU
IU（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

AAA年度歌手：Stray Kids
Stray Kids被彩帶嚇一跳（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

AAA年度專輯：Stray Kids《KARMA》
Stray Kids（圖源：LINE TV@《2025 AAA頒獎典禮》截圖）

AAA年度歌曲：IVE〈REBEL HEART〉
AAA年度最佳男主角（TV）：李俊昊
AAA年度最佳男主角（OTT）：朴寶劍
AAA年度最佳女主角（TV）：林潤娥
AAA年度最佳女主角（OTT）：文素利
AAA年度舞台：ATEEZ
AAA年度表演：RIIZE
AAA年度音樂偶像：LE SSERAFIM

AAA最佳新藝人：AHOF、NEXZ、KickFlip
AAA New Wave：ALLDAY PROJECT、ATEEZ潤浩
AAA最佳藝人：MONSTA X、ATEEZ、WOODZ、林俊杰（JJ LIN）、LE SSERAFIM、李浚赫、林潤娥、IVE、Stray Kids、李俊昊、金裕貞、RIIZE、ALLDAY PROJECT、嚴志媛、IU、文素利、朴寶劍、佐藤健
AAA最佳Emotive：姜有皙（演員）、RIIZE（歌手）
AAA最佳Icon：秋泳愚（演員）、CRAVITY（歌手）
AAA潛力獎：xikers
AAA最佳K-POP唱片：IVE、Stray Kids、ATEEZ
AAA最佳MV：MEOVV〈Hands Up〉
AAA最佳OST：《Kpop 獵魔女團》〈Golden〉
AAA最佳CP：朴寶劍、IU
AAA最佳表演：KiiiKiii、CORTIS
AAA亞洲明星：林俊杰（JJ LIN）、林潤娥，佐藤健
AAA最佳樂團：QWER
AAA最佳聲音表演：趙雅頓
AAA最佳製作人：3RACHA（Stray Kids小分隊）
AAA Fabulous（演員）：李俊昊
AAA Fabulous（歌手）：IU
AAA搶鏡者：崔代勳
AAA亞洲名人：張員瑛、朴寶劍
AAA熱門趨勢：IU
AAA新人獎：朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS
AAA最佳選擇：李伊庚，Stray Kids鉉辰、i-dle舒華、ATEEZ弘中、LE SSERAFIM金采源
Symbol of AAA：張員瑛
AAA人氣獎：李俊昊（男演員）、金惠奫（女演員），林英雄（男solo歌手）、雨琦（女solo歌手）、Stray Kids（男團歌手）、NiziU（女團歌手）
AAA History of K-POP：MONSTA X
AAA K-POP Grand Presence：張員瑛、Stray Kids Felix
AAA最佳演員（女子）：李惠利、車珠英
AAA最佳演員（男子）：李濬榮、秋泳愚
AAA最佳音樂人（solo）：崔叡娜、Ash Island、Chanmina
AAA最佳音樂人（團體）：Kiss of Life、MEOVV、TWS

AAA 10傳奇製作人：BUMZU
AAA 10 傳奇K-POP Master Professional：STARSHIP徐賢珠
AAA 10傳奇情侶：朴寶劍、金裕貞
AAA 10傳奇演員：嚴志媛、李浚赫
AAA 10傳奇歌手（solo）：IU，G-Dragon
AAA 10傳奇歌手（團體）：BLACKPINK、BTS防彈少年團

