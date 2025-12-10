GD＆金泰浩PD再合作！《Good Day2》確定製作，拍攝日程、編排等細節目前尚未確定！

《Good Day》確定製作第二季啦！這一季G-Dragon （權志龍）會和誰一起出演，也備受關注！

9日，金泰浩PD在《第30屆消費者之日 KCA文化頒獎典禮》上發表獲獎感言時提到《Good Day》第二季要出來了。今日（10日）製作公司 TEO 表示：「正在準備製作《Good Day》第二季，G-Dragon 已確定出演，除此之外的拍攝日程或者編排等細節還沒有確定。」



《Good Day》是時代的偶像 G-Dragon 成爲製作人，與照亮一年的各領域人物一起製作能夠記錄這一年的歌曲的音樂項目節目。而企劃歌曲〈Good Day 2025〉的音源和 MV 收益全部捐贈，展現善良的影響力。

從2月到4月播出的第一季中，從《無限挑戰》與 G-Dragon 結緣的鄭亨敦、Defconn、黃光熙重逢外，還有 BIGBANG 的太陽、大聲、CL到演員黃晸珉、丁海寅、任時完、金秀賢、李洙赫、金高銀、aespa、SEVENTEEN BSS（夫碩順）、DAY6、《黑白大廚》安成宰廚師、旗安84、洪真慶等華麗出演也成爲話題。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞