BTS柾國 × aespa Winter 戀愛傳聞引震盪！粉絲卡車示威怒轟：情侶刺青不消就退團！

韓娛圈近日最熱話題之一莫過於「世界豆」防彈少年團（BTS）忙內田柾國與人氣女團aespa成員Winter的戀愛傳聞！隨著網路瘋傳兩人疑似擁有「同款情侶刺青」、 穿戴相似飾品與服飾，甚至爆出柾國現身aespa演唱會等目擊說，雙方公司卻始終保持沉默，讓部份粉絲怒火徹底引爆！

卡車開到公司門口！粉絲怒控「偶像失格」

10日一批自稱是柾國粉絲的民眾直接將抗議卡車開到位於首爾龍山區的HYBE公司門口。 卡車電子看板上滾動著激烈標語：「不消除情侶刺青就退出BTS活動」、「苦等兵役期的ARMY得到的卻是欺騙」、「損害團體的欺騙行為是清醒的嗎？」、「請消除刺青並挽回粉絲信任」。 粉絲不滿情緒全都透過街頭行動全面公開化！



아래 사진의 트럭을 진행한 분 조사해주세요

소속 아티스트 정국을 향한 도넘은 악플과 허위사실을 유포하는 각종 커뮤니티를 고소 조치해 아티스트를 보호해주세요.@BIGHIT_MUSIC@bts_bighit@HYBEOFFICIALtwt pic.twitter.com/HAaGMdZHuf — 내년봄 윤 (@bts_is_7forever) December 10, 2025

公司冷處理+法律警告 火勢反而越燒越旺？

面對見過HYBE娛樂和SM娛樂這兩家經紀公司至今未正式否認。 SM娛樂更在同日發表聲明，強調已對Winter的惡意誹謗、性騷擾帖文採取法律行動，警告將「毫無寬容強硬應對」。 然而此舉似乎激化粉絲不滿，網友怒批：「騙粉絲還不回應？」、「沉默就是默認」、「說一句不是戀愛很難嗎？」。



網路輿論正反激戰：是偶像失格，還是戀愛自由？

不少反對派粉絲痛心表示：「有考慮過粉絲的感受嗎？」、「最終只覺得被背叛」、「我們苦等合體回歸，你卻在偷偷談戀愛」等。 但也有網友力挺：「戀愛又不是罪」、「兩位都是資深偶像了，談戀愛不行嗎？」、「年輕男女談戀愛為何要被批判？」。 正反意見激烈交鋒，讓這場綥風暴從網路延燒到現實街頭。



目前兩位當事人與公司仍靜默以對，但粉絲情緒已沸騰。 這樁頂流偶像的戀愛傳聞，最終會以澄清告終，還是默認成真？ 恐怕只能等待時間給出答案了。

