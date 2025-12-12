朴娜勑「注射姨母」風暴延燒！全炫茂、張度練白挨罵！爆料者：根本沒有他倆

韓國娛樂圈近日被朴娜勑「注射姨母」風波鬧得滿城風雨，甚至一度被外界懷疑一票好友藝人也牽扯其中。 不過繼歌手鄭在炯之後，全炫茂、張度練也被證實與此事「完全無關」。

爆料型YouTuber 李鎭浩10日通過個人YouTube頻道直播，以「朴娜勑『注射姨母』名單真相」為題，再次揭開事件細節。 朴娜勑先前除了被前經紀人指控「職場霸凌」外，更被爆長期接受無照「注射姨母」施打點滴，甚至可能涉及非法醫療，讓整起事件一瞬間升級為「演藝圈醫療門」。 其中她在《我獨自生活》與鄭在炯拍攝的「泡菜篇」影片，更因被發現提到「點滴預約」，相關內容遭到製作組悄悄下架，使外界更加起疑，甚至將戰火燒向她的周邊好友。

鄭在炯所屬社ANTEENA 10日則火速發聲澄清，強調他與注射姨母 A女士「毫無交集、甚至連面都沒見過」，並指出外界揣測已嚴重失真，希望能一次澄清。



不只鄭在炯，全炫茂與張度練也被李鎭浩點名「根本沒有關聯」。 他表示：「《我獨自生活》的全炫茂完全無關，張度練也不在事件範圍內，鄭在炯同樣與注射姨母無任何連結。」等於替三人全部解套。



李鎭浩也揭露「注射姨母」A女士的背景，指出她學歷為高中畢業，曾在首爾方背洞一家皮膚科診所做輔助工作，主要負責接睫毛業務，並非任何醫療專業人士。 他強調：「如果她確實進行醫療行為，那就是毫無疑問的違法。」

目前朴娜勑方面已由律師出面表示，她只是因為拍戲太忙，才向「平常看診的醫師與護士」請求到府診療，但爭議仍未平息，整起事件依舊持續發酵中。

