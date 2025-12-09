總統級肯定！BTS防彈少年團創韓歌壇首例，三星電子同獲「善行捐贈大賞」總統表彰

韓國行政安全部於 8 日舉行「第 5 屆韓國善行捐贈大賞」頒獎典禮，向 20 個個人與團體頒發政府表彰，其中最高榮譽「總統表彰」由三星電子和 BTS 防彈少年團獲得。

獲獎的三星電子自 1994 年領先韓國企業設立社會貢獻專門組織以來，在 27 年間累計捐款高達 9200 億韓元。 三星的貢獻尤其體現在「保護期滿兒童及青少年」的自立支援上，透過提供住所、生活、經濟與生涯教育，為弱勢青少年奠定穩固的自立基礎，成果受到高度讚揚。

BTS防彈少年團憑藉與聯合國兒童基金會（UNICEF）合作的「Love Myself」活動，創下韓國歌手首次獲得總統表彰的紀錄。 該活動成功籌集了 92 億韓元善款，為全球 155 個國家和地區的兒童及青少年提供暴力預防和心理支持，並透過全球心理健康計劃惠及超過 1 億人。



防彈少年團還提出了粉絲參與型的捐贈模式，為傳播健康的捐贈文化做出了貢獻。 值得一提的是，七位成員全數加入了 UNICEF 高額捐贈者組織（榮譽俱樂部，Honors Club），展現了頂級偶像的社會責任感。

防彈少年團通過所屬公司BIG HIT MUSIC於 9 日表達感謝：「我們很高興『Love Myself』活動能對社會產生積極影響。 這個獎項與其說是頒給我們，不如說是對所有認同『愛自己、愛世界』理念的人們的鼓勵和支持。」他們特別向粉絲團 ARMY 致謝：「想把榮耀歸於 ARMY。 未來我們也會努力為社會帶來溫暖的變化。」



此外，國務總理表彰則頒給了參與捐贈和分享活動超過 40 年的資深演員高斗心、東亞製藥等。



另據悉，防彈少年團計劃於明年春季發行完整體新專輯，並正在準備大規模的世界巡演。

