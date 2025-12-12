BTS柾国 × aespa Winter 恋爱传闻引震荡！粉丝卡车示威怒轰：情侣刺青不消就退团！

韩娱圈近日最热话题之一莫过於「世界豆」防弹少年团（BTS）忙内田柾国与人气女团aespa成员Winter的恋爱传闻！随著网路疯传两人疑似拥有「同款情侣刺青」、 穿戴相似饰品与服饰，甚至爆出柾国现身aespa演唱会等目击说，双方公司却始终保持沉默，让部份粉丝怒火彻底引爆！

卡车开到公司门口！粉丝怒控「偶像失格」

10日一批自称是柾国粉丝的民众直接将抗议卡车开到位於首尔龙山区的HYBE公司门口。 卡车电子看板上滚动著激烈标语：「不消除情侣刺青就退出BTS活动」、「苦等兵役期的ARMY得到的却是欺骗」、「损害团体的欺骗行为是清醒的吗？」、「请消除刺青并挽回粉丝信任」。 粉丝不满情绪全都透过街头行动全面公开化！



아래 사진의 트럭을 진행한 분 조사해주세요

소속 아티스트 정국을 향한 도넘은 악플과 허위사실을 유포하는 각종 커뮤니티를 고소 조치해 아티스트를 보호해주세요.@BIGHIT_MUSIC@bts_bighit@HYBEOFFICIALtwt pic.twitter.com/HAaGMdZHuf — 내년봄 윤 (@bts_is_7forever) December 10, 2025

公司冷处理+法律警告 火势反而越烧越旺？

面对见过HYBE娱乐和SM娱乐这两家经纪公司至今未正式否认。 SM娱乐更在同日发表声明，强调已对Winter的恶意诽谤、性骚扰帖文采取法律行动，警告将「毫无宽容强硬应对」。 然而此举似乎激化粉丝不满，网友怒批：「骗粉丝还不回应？」、「沉默就是默认」、「说一句不是恋爱很难吗？」。



网路舆论正反激战：是偶像失格，还是恋爱自由？

不少反对派粉丝痛心表示：「有考虑过粉丝的感受吗？」、「最终只觉得被背叛」、「我们苦等合体回归，你却在偷偷谈恋爱」等。 但也有网友力挺：「恋爱又不是罪」、「两位都是资深偶像了，谈恋爱不行吗？」、「年轻男女谈恋爱为何要被批判？」。 正反意见激烈交锋，让这场綥风暴从网路延烧到现实街头。



目前两位当事人与公司仍静默以对，但粉丝情绪已沸腾。 这桩顶流偶像的恋爱传闻，最终会以澄清告终，还是默认成真？ 恐怕只能等待时间给出答案了。

