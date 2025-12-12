韓劇熟悉的「療癒味」回來了！徐玄振《Love Me》定檔12/19，攜手劉宰明、李施優重啟三代尋愛之旅

「愛情喜劇女王」徐玄振回歸！JTBC 全新療癒愛情劇《Love Me》改編自瑞典同名劇集的影集，將在充斥犯罪、復仇主題的韓劇市場中，帶來一股久違的細膩與溫暖。現已確定將於 12 月 19 日晚連續播出第 1、2 集，香港觀眾也可在 Viu 同步追看！

《Love Me》講述了一個略顯自私而更加平凡的家庭的故事，他們一直以來都專注於自己的生活，在經歷「四人變三人」的家庭創傷後後重新尋找幸福，並在各自開始新戀情的過程中獲得成長。



徐玄振化身「假面單身女」 遇上純真鄰居張栗

徐玄振飾演的「徐俊京」擁有婦產科醫師的體面職業、亮麗外貌和果斷性格，是個看似完美的「單身典範」。 然而，七年前母親的意外，使她對外築起高牆。 徐玄振形容她是一個「充滿著『假裝』，對每個人戴著不同面具生活」的人物。

徐俊京緊閉的心門，卻被「隔壁鄰居」音樂總監朱道賢（張栗 飾）偶然的出現所撼動。 張栗形容道賢的魅力在於他的「純真」，能夠自然地打開人們的心扉。 道賢以敏銳的感知力，理解並滲透進俊京深藏的孤獨。 兩人在碰撞中共同成長，尋找愛情的現實答案。

徐玄振也為觀眾留下觀劇重點：「《Love Me》是一部適合年末觀看的，溫暖而又充滿激情的電視劇。」



《秘密森林》劉宰明、尹世雅CP再聚首 演繹熟齡治癒羅曼史

曾是《秘密森林》CP 的劉宰明和尹世雅，在本劇中飾演徐俊京的父親「徐振浩」和導遊「陳慈英」。 徐振浩在七年前妻子遭遇意外後，一直照顧家人、壓抑著內心難言的感情，在笑容背後隱藏著疲憊。 尹世雅飾演的陳慈英，雖然開朗活潑、熱情浪漫，內心深處卻藏著難以言說的孤獨和痛苦。

劉宰明強調，他們這對「熟齡戀人」的情侶關係，將與《秘密森林》中的「毒戀」截然不同。 他表示：「《Love Me》講述的是一段能夠理解彼此傷痛、給予和接受溫暖的愛情。」尹世雅也表達了對這段「新戀情」的期待，兩人一致認為：「《Love Me》講述的是一個關於愛自己的故事。 只有愛自己，才能愛別人。 希望我們能一起體驗到內心的平靜。 」



李施優、TWICE 多賢 青澀戀曲為劇集注入活力

新生代演員李施優與 TWICE 成員 多賢 則飾演徐俊京的弟弟「徐俊書」和他的青梅竹馬「池慧溫」。 兩人演繹了一段從幼稚園時期萌芽的真摯友誼，最終昇華為愛情的動人瞬間，展現不同世代對愛情的理解。



值得一提的是，《Love Me》改編自同名瑞典劇集，原版作者兼主演約瑟芬·博內布施曾親自探班，對徐玄振的演技表示讚賞，並對韓版感人的結局表示滿意、她本人也被深深打動，足見改編之成功。



最新公開的第1~2集預告片中，徐俊京質疑「努力變得幸福，這件事本身就很不幸」。 劉宰明耐心照顧身體不好的妻子，卻被反問「你不覺得厭煩嗎？」一場意外帶走了家庭中的母親，帶來了錐心刺骨的悲傷，留下的人必須學會癒合傷口，慢慢地、重新找回能夠感到心動的人生。《Love Me》將於 12 月 19 日晚在 JTBC 連續播出第 1、2 集，香港觀眾可以在Viu同步追看。



