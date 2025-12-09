BTS 柾國再創歷史！成為《滾石雜誌》第一位韓國 Solo 封面模特＋Spotify 破 100 億串流雙重里程碑！

BTS 防彈少年團 忙內 柾國（Jung Kook）被選為英國版《滾石雜誌》（Rolling Stone UK）全球企劃的第一位主人公，狂賀！！！！

音樂媒體《滾石雜誌》最近公開了與柾國合作的單獨封面照片。這次的畫報是《滾石雜誌》歷史上首次由韓國、英國、日本三個國家共同合作的企劃。柾國被選為此企劃的第一位主人公，彰顯了「全球流行巨星」的地位。



柾國登上韓國、英國、日本三個版本的《滾石雜誌》實體封面，內頁則刊登了畫報、他的活動、音樂方向性與願景等訪談內容。特別是，韓國 solo 歌手登上《滾石雜誌 UK》封面模特，柾國是第一人。他的畫報也同步公開為《滾石雜誌》美國、法國、印度、菲律賓、中國的數位封面。總共在 8 個國家的實體、數位封面同時亮相，展現了強大的品牌力量。

柾國在訪談中表示：「現在是邁向新征程的時刻。我想不斷嘗試新事物，讓自己不斷進步。這就是為什麼我想展現自己多元化的一面，成為一個引領潮流、而不是被潮流左右的藝術家，一個不受任何限制的藝術家。」

另一方面，最近在全球音源串流平台 Spotify 上，以柾國名義發表的 solo 歌曲累積串流數突破 100 億次。這是韓國 solo 歌手首度達成 100 億串流的全新紀錄。此外，solo 單曲〈Seven〉(feat. Latto) 也突破韓國歌手單一歌曲首次達成的 26 億累積播放數，人氣居高不下。



此外，柾國與 Jimin 的 Disney+ 旅遊實境秀《ARE YOU SURE?!》第二季也強勢回歸，現正熱播中！！



