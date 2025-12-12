朴娜勑「注射阿姨」風波持續延燒！SHINee溫流也遭波及，經紀公司發聲明：是爲了皮膚管理才去醫院

SHINee溫流與「注射姨母」A某關係密切的疑惑傳開後，經紀公司GRIFFIN娛樂也出面進行解釋。

日前喜劇演員朴娜勑在涉嫌職場霸凌後，又被爆出給「注射姨母」A某注射輸液等涉嫌違反《醫療法》的情況下，與A某關係密切的藝人們也牽涉其中。而SHINee溫流被曝曾贈送簽名CD給A某，因此有人懷疑溫流可能牽涉到非法醫療行爲，並要求他進行解釋。



溫流的經紀公司GRIFFIN娛樂11日通過正式立場表示：「溫流在2022年4月通過熟人介紹，首次訪問A某工作的新沙洞醫院，考慮到當時醫院的規模等，當時難以了解到目前在網路上引發的醫療執照爭議。」

對於因簽名CD引起的爭議，GRIFFIN娛樂解釋：「溫流前往醫院是爲了接受皮膚管理，簽名CD只是表達對診療的感謝。對於圍繞與旗下藝人相關、事實不服的言論被惡意擴散的情況，深表遺憾。」最後補充：「希望不要再發生更多的臆測，本公司今後也會盡全力保護藝人的名譽和權益，謝謝！」



立場文公開後，也立即在韓網引發熱議。韓網友：「如果是像樣的醫院當然不會有任何懷疑，而且接受管理時產生的單純的交情充分理解」、「不是...（醫院）規模到底有多大，都被騙了」、「溫流的公司真的好能幹啊」、「立場文簡單明瞭」、「那家醫院也要調查一下了」、「啊 Key 爲什麼這麼安靜」、「解釋得恰到好處，去醫院接受治療時誰會去看醫療執照呢」、「Key 爲什麼說明呢？越是這樣疑惑就越大」、「經紀公司的應對不錯」、「SM又不是小店，現在還在觀望的理由是什麼」、「這個公司看起來對溫流很有感情，光看立場文就感覺如此」、「不是醫生也不是護理師，可以在醫院工作嗎」等等。

（相關報導：狗狗出賣了主人？朴娜勑「注射阿姨」疑與SHINee Key有「長期接觸」 ! 網瘋猜：根本常去他家）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞