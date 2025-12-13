少女時代首位人妻誕生！Tiffany卞耀漢「螢幕情侶」假戲真做，有望明年秋天完婚！

韓國演藝圈今日（13日）傳出喜訊！實力派演員卞耀漢（卞約漢）與亞洲天團 少女時代成員Tiffany Young（黃美英）宣布將結為夫妻，震驚娛樂圈！

兩人的緣分始於合作 Disney+ 原創劇集《逆貧大叔》，從螢幕情侶修成正果，預計將於明年秋天舉行婚禮，Tiffany 也將成為少女時代中首位步入禮堂的成員。



火辣吻戲擦出愛火 相戀一年半決定結婚

據悉，卞耀漢與 Tiffany 是在 2024 年 5 月播出的《逆貧大叔》之後發展為戀人，即使在繁忙的行程中仍相互體諒地維繫，經過約一年半的時間，決定以深厚信任為基礎，攜手共度餘生。 卞耀漢的經紀公司TEAMHOPE於 13 日證實：「兩位演員目前正以結婚為前提交往中。」



這對準夫妻的緣分始於《逆貧大叔》，兩人在劇中飾演情侶，更上演了火熱的浪漫吻戲。 談及當時的合作，Tiffany 曾公開讚賞卞約漢：「我一直是卞耀漢演員的超級粉絲，現場的他就像獨角獸一樣。 他是個非常熱情的人，我也盡可能地吸收他的能量並從中學習。」而卞耀漢也對這位準新娘讚譽有加，笑稱：「Tiffany 是我的英文老師。 我在片場非常依賴她。」



婚期未定先報喜 經紀公司盼粉絲祝福

雖然兩人結婚消息已曝光，但婚禮日程尚未具體確定。 經紀公司表示：「兩位演員都希望在確定下來的第一時間，就能告知各位粉絲。」 並懇請大眾為他們祝福，祈求恩典和愛在未來與他們同在。



卞耀漢自 2011 年出道以來，憑藉《未生》《陽光先生Mr.Sunshine》《茲山魚譜》等多部影視作品奠定了「值得信賴的演員」地位。 而 Tiffany 於 2007 年以少女時代出道後大受歡迎，近年來則以本名 Tiffany Young 積極拓展演員版圖，出演了JTBC劇集《財閥家的小兒子》、音樂劇《芝加哥》等作品。

