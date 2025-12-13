穿上韓服就變傳說？姜泰伍古裝演技再升級！！主演韓劇《月亮在江邊流淌》討論度飆高

人氣演員姜泰伍在 MBC 熱門韓劇《月亮在江邊流淌》用演技實力證明了自己作為「古裝達人」的真實價值。

姜泰伍近日在《月亮在江邊流淌》中，飾演準備復仇的世子李江，從嚴肅具魄力的一面、深情的浪漫、到愉快的靈魂交換演技，都展現出廣度十足的演技變化，吸引視線。他所描繪出的「魔性王世子」魅力瞬間征服螢幕前的觀眾，更讓姜泰伍的獨特存在感大放光芒。



劇中李江是一個帶著失去摯愛妻子深刻傷痛、準備復仇的人物。在遇到神似亡妃的朴妲俐（金世正 飾）後，感情開始動搖，並逐漸自然地向她敞開心房。之後，隨著紅緣再次連結，李江與妲俐之間發生了靈魂互換事件，在靈魂錯位的混亂中，李江終於察覺自己對妲俐的真心，並坦然承認情感。



在此過程中，姜泰伍主導劇情走向與敘事，成為作品的中心人物。他對妲俐深切又哀婉的浪漫、與左議政金漢哲（晉久 飾）之間的激烈對立，都以深厚的演技逐一呈現，展現壓倒性的存在感。特別是在靈魂交換場面中，他以細膩的演技完整呈現變成朴妲俐這個角色後的細節，做到在一個人物身上演繹兩種角色，完美到位。姜泰伍的演技更放大了奇幻古裝劇的類型魅力，大幅提升觀眾的沉浸度。



姜泰伍帥氣的韓服裝扮，也為作品增添了多重樂趣與看點。精緻的視覺條件加上色彩多樣、華麗的韓服造型，使他展現出「王室最會穿的人」般的完美世子形象。不只駕馭服裝，更能從每件衣服中看出角色的氣度與性格，成為觀眾的另一個關注焦點，提升觀劇樂趣。



姜泰伍在古裝劇的活躍表現格外耀眼。先前他在 KBS2《朝鮮浪漫喜劇－綠豆傳》中，以反轉角色車律武留下強烈存在感，早早證明了自己是「古裝職人」。他既能展現溫暖柔和的笑容與浪漫一面，也能在身分揭露後，飾演成為綾陽君（後來的仁祖）時那種冰冷、凌厲的魅力，完整呈現截然不同的兩張臉。從對女主董東珠（金所泫 飾）的始終如一，到黑化後野心與慾望的展露，他自如詮釋極端的情感轉換，以完全屬於自己的方式消化角色，留下深刻餘韻。



因此，觀眾對姜泰伍再次展現古裝演技也自然抱持高度期待。他在本劇中以超越期待的活躍表現，收穫「只要穿韓服就能刷新傳說」的好評，並誕生了另一個人生角色。《綠豆傳》之後接續《月亮在江邊流淌》，「姜泰伍式古裝的力量」仍舊發揮真價值，每一部作品都創造亮眼角色，而未來李江更深層的故事線也讓觀眾更加期待。

此外，展現姜泰伍多彩活躍的《月亮在江邊流淌》是一部講述失去笑容的世子與失去記憶的女攤販之間靈魂互換、換位思考的浪漫奇幻古裝劇，每週五、六晚間 9 點 40 分播出，於Viu平台也同步上線。



