趙震雄「少年犯爭議」宣佈引退，《信號2》還能播出嗎？ 劇組殺青陷崩潰：無法重拍亦難以剪輯

韓國資深演員趙震雄近日承認其未成年時期的重罪紀錄，並宣布停止所有演藝活動，使得由他主演的 tvN 年度鉅作《第二個信號》能否正常公開亮起了紅燈。 由於該劇所有集數的拍攝已全部完成，且已進入後製階段，業界普遍認為，在現實層面，無論是剪輯還是重拍都已不可能。

tvN 20 週年最大企劃案，面臨崩盤危機

《第二個信號》是 2016 年人氣刑偵劇《Signal 信號》的第二季，原本目標在 2026 年公開。 該劇由金銀姬作家回歸執筆，並集結了原班人馬金憓秀、李帝勳、趙震雄時隔十年再度合作，被視為 tvN 電視台慶祝 20 週年所準備的最大型企劃。 然而，隨著趙震雄過去的「少年犯爭議」引發爆炸性輿論，整個作品的未來被蒙上了濃重的陰影。



核心戲份難刪除，主演檔期難湊齊

問題在於，趙震雄飾演的角色「李材韓」是引導第二季敘事發展的核心人物，戲份佔比極高。 一位電視台人士直言：「趙震雄不是配角，而是劇情的中心。 他的戲份量巨大，無法透過簡單的剪輯來解決。」並強調，在目前已進入後製的階段，「物理上不可能將主演從頭到尾刪除」。

劇組已在今年8月殺青，推動重拍更是毫無現實性：要重新協調金憓秀、李帝勳等頂級演員的檔期幾乎不可能，亦無法再次投入高達數百億韓元的製作費用。



三大選擇皆有後果，粉絲集體崩潰

目前來看，片方可行的選擇大致歸納為三種：按原計劃強行播出、延期公開、或調整公開方式（例如只在 OTT 平台）。 然而，無論選擇哪一種，都將面臨後續影響：

· 強行播出： 需承受趙震雄所引發的輿論批判壓力;

· 延期公開： 將對製作公司、電視台、廣告商造成鉅額經濟損失;

· OTT限定公開： 損害該劇作為 tvN 20 週年重點企劃的象徵意義。

分析普遍認為，「全面取消」是幾乎不可能的選項。



粉絲們受到的衝擊也很大。 《Signal 信號》劇迷基礎極為穩固，十年來不斷被催促拍攝續集，單是製作第二季的消息就令人振奮不已。 如今卻因主演的不光彩過往陷入播出困境，讓很多劇迷哀歎不已。

據悉，tvN正在對當前狀況進行緊急評估，隨後將發佈正式立場。 劇集已完成全部拍攝，主演卻突然退出演藝圈，這次事件預計將成為韓國電視劇製作史上前所未有的案例，觀眾和業界都在高度關注《第二個信號》的最終命運。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞