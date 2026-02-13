趙震雄風波衝擊？《第二個信號》缺席 tvN 2026新劇陣容！李帝勳、金憓秀新作已敲定，引發劇迷期待

趙震雄風波衝擊？原本備受期待的《第二個信號》未出現在tvN 2026年新劇陣容中，播出計畫變得不明朗。相反地，李帝勳與金憓秀的新作已陸續啟動，粉絲對兩位演技派的全新挑戰充滿期待。

12日，tvN公開2026年電視劇陣容，包括《給你宇宙》、《Siren》、《在大韓民國成為房主的方法》、《隱袐的監察》、《明天也要上班》、《驚悚的戀愛》、《Four Hands》、《最愛的職員》、《100日的謊言》、《我的有罪之人》、《退休要員管理組》等多部備受期待的作品。不過，原本有望於今年上半年播出的《第二個信號》（《Signal 信號2》）卻未出現在名單之中。

《第二個信號》是2016年廣受喜愛的《Signal 信號》續作，以舊型對講機連結過去與現在的刑警，當年不僅口碑與話題性兼具，更被視為經典之作。尤其金憓秀、李帝勳、趙震雄再度合作的消息，自製作初期便引發高度期待。該劇於去年8月完成拍攝，原定6月播出，但因趙震雄「少年犯黑歷史」被翻出後宣布退出演藝圈，播出計畫因此暫時無法確定。



在《第二個信號》播出與否仍不透明的情況下，李帝勳與金憓秀的新作品已陸續啟動。李帝勳的新作《勝訴有希望》改編自日劇《勝訴狠女王》，他飾演遭剝奪律師資格的「前律師」，將展現帶領雜牌軍逆襲的獨特魅力。



金憓秀則與金智勳、曹汝貞、金宰澈主演黑色喜劇《現在不是出軌的問題》，故事講述幸福網紅夫妻與離婚糾紛的鄰居醫師夫妻，因一個重大秘密引發連鎖衝突。金憓秀飾演渴望更大成功的室內設計公司CEO兼人氣網紅「京熙」，她透露整部劇的角色互動和故事展開都非常有趣且獨特，粉絲超期待她的表現。



雖然《第二個信號》暫時未出現在tvN 2026年陣容名單中，讓不少劇迷感到遺憾，但李帝勳與金憓秀的新作品已陸續啟動，也讓人對兩人實力與號召力兼具的演技派演員充滿期待！至於《第二個信號》是否還有機會重啟播出，只能等待官方後續消息，但劇迷的熱情顯然不會減退。



