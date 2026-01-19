《信號2》播映成謎！李帝勳心碎發聲：不闖禍是基本常識，不忍眾人心血因個人爭議化為泡影

演員李帝勳 19 日上午於首爾某咖啡廳舉行《模範的士3》終映訪談，席間分享未來作品計劃，也展現出身為公眾人物的責任感及價值觀。

於本月 10 日圓滿收官的《模範的士3》，講述神秘組織「彩虹運輸」與司機金道奇為受害者提供「代客復仇」服務、行使私刑正義的故事。 李帝勳飾演靈魂人物金道奇，再次挑戰多樣的「副角色」，繼2024年後，於2025年也再次奪得「SBS演技大賞」最高榮譽。



■ 痛心《第二個信號》全面停擺：不闖禍是基本常識

然而，李帝勳原定下半年推出的續集期待之作——tvN《第二個信號》（信號 2），卻因另一主演趙震雄坦承少年犯前科並宣佈退出演藝圈，導致已拍攝完成的作品播出與否已成未知數。



訪談中，李帝勳雖然沒有直接點名《第二個信號》但坦言對於作品因「個人風險」而被抹滅感到苦惱。 被問及是否曾和同僚聊「別闖禍」這類話題時，他嚴肅表示：「完全沒聊過，因為不闖禍是基本的常識，沒必要特別提醒。」他更感性地提到：「每部作品都凝聚了許多的汗水與赤誠之心，我不希望這些真誠的努力，因為某個人的風險而消失或變得模糊。」



■ 「演藝圈修道僧」：自律生活與是非觀

面對演藝圈層出不窮的負面事件，李帝勳並非刻意改變或保持小心翼翼，而是讓內心更加穩固。 他認為：「一個人帶著什麼樣的價值觀生活才是最重要的。 身為娛樂產業的一份子，對於接連發生的事件有所自覺，是理所當然的。」



身為在鏡頭前露面且經常受傷的職業，李帝勳自認「每分每秒都在努力保持最佳狀態」，不僅嚴格攝取健康飲食、保證充足活動和睡眠，也有自信「不會突然開始酗酒或抽菸。」前輩金義聖更曾評價他「像一名修道僧」，反映出他極致的自律。



■ 工作狂的煩惱：戀愛感情樹正逐漸枯萎

去年同時並行兩部劇的拍攝與一部電影上映，李帝勳自認度過了最忙碌充實的一年。 目前處於排空休息階段的他，透露雖然收到許多純愛劇邀約，卻因熱愛挑戰不同題材而分身乏術。

他自嘲道：「我都透過看劇來間接體驗戀愛。 感覺內心關於戀愛的感情樹正在枯萎，我會努力讓它再次發芽的。」此外，他透露在《模範的士 3》中與笠松將、尹施允、張娜拉等「反派」對戲時深受震撼，看到對方眼神在開拍時瞬間轉變的爆發力，也激發了他想挑戰反派演技的野心。



至於影迷最關心的第四季，李帝勳語帶保留表示自己也非常期待，但目前尚未有具體的討論結果。



