《劉Quiz》李德華回憶生死車禍：動50次手術、昏迷14天、同事以為救不回

演員 李德華 近期出演 tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》坦言自己在20多歲、被稱為青春明星時曾遭遇交通事故。當時他騎著機車行駛，卻被公車壓住。當時曾徘徊在生死邊緣。

他表示：「當出演好作品、地位提升時，人就會稍微不那麼小心。只要一時得意忘形，事故就會發生，釀成大禍。因為無法自我節制。」接著說明：「公車滿載時大約有10噸重，底下是400公斤的機車，再底下就是我。我被那樣的重量壓著，拖行了相當長的一段距離。」

他回憶道：「我當時穿著牛仔褲，結果只剩下腰帶；皮衣也只剩下領口，其餘全都磨沒了。就那樣被壓著拖行了50到60公尺。」並透露因這起事故接受了超過50次手術，甚至切除了超過1公尺的腸子，還縫了1500針。



李德華說：「醫生每天都說『撐過今天是關鍵』，結果我在14天後才醒來。沒有止痛藥的話，連1個小時都撐不住。」他還提到：「同事們來看過後就回去說『他看起來活不了』，所以大家先把奠儀金湊一湊，還默哀過。」並補充：「現在身體還是有不便，被判定為三級身障。」

根據李德華說法，當時他的父親、已故演員李藝春，身體狀況也不佳。他表示：「因為我發生事故，（父親）受到打擊而提早過世。他就在我隔壁病房，身體變得非常虛弱，最後在那裡離世。」令人感到惋惜。



在長達3年的療養生活中，給他最大力量的是現在的妻子。李德華透露，當時還是女友的妻子在醫院陪吃陪住、細心照顧。他說：「她相信一個生死未卜的人，辛苦撐了3年。如果下輩子見不到我老婆，我寧願投胎成魚之類的東西。要是見不到她，誰來負責呢？！」表達了對妻子的滿滿愛意。

