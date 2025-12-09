內外風波延燒！RM承認曾想解散，無法再代表整個BTS發聲！吐露「不能說的理由」讓粉絲心慌

防彈少年團（BTS） 明年將迎來「完整體回歸」，粉絲正數著日子等，但日前成員RM的一段直播發言卻在 ARMY 間掀起不小震盪！

RM在6日透過Weverse開直播，本來粉絲只期待他分享近況，但由於前一天老么柾國與女團aespa成員Winter的戀愛傳聞正鬧得沸沸揚揚，因此當天直播更是被放大關注。 RM 似乎也意識到這點，談到「團內風波」時語氣頗為沉重。 他表示身邊也有 ARMY，什麼事都會立刻告訴他，但他坦言：「我不是能幫大家一一說明的人，我也有很多不足之處。」更透露身為隊長的壓力：「2017～2018 以前我（擔任隊長時）可能還可以，但現在已經不行了，大家都是獨立的個體，各有自己的界線，我無法再替所有人調整或發言。」

談到2025下半年沒有安排完整體活動的原因時，RM也相當無奈：「很多人問我們為什麼把 2025下半年空掉，但那不是我們想要的。 我退伍後其實很想快點活動。」但他補充，有些事情他不能說，而團體之所以暫緩行程，是基於一些「不能公開（無法言說）的理由」。



最讓粉絲心驚的是RM竟坦承自己曾反覆思考：「我們已經變了，你們（粉絲們）肯定也變了，對這些變化說三道四讓我有些顧慮，但不管怎樣，我們是不是都該繼續向前走？ 我曾經有過無數次『是不是該終止這個團隊』的想法。 現在之所以還能繼續，是因為我們彼此之間仍有愛，也因為對你們的愛與尊重。 」他坦白曾思考過「解散」的念頭，引發關注。

目前BTS計劃於2026年春天以完整體回歸。 然而RM這番近乎「解散預告」的語氣，加上團內戀愛風波持續燒——柾國&Winter「事實上默認」、Jimin 也因與宋多恩的戀情與私生活影片被翻出、公司甚至承認過去的交往——種種事件讓期待已久的粉絲不免出現疲乏與不安。



*相關內容：BTS柾國、aespa Winter爆熱戀傳聞！網挖「同款刺青美甲」等情侶鐵證，雙方公司無回應【持續跟進中】

【快訊】BIGHIT承認Jimin宋多恩戀情！「曾懷好感交往、已分手」囑託勿傷害女方

ARMY的心聲大多只有一句：「拜託，讓我們安安心心等完整體回歸吧。」

