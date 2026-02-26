朴志訓《劉QUIZ》回憶傳奇WINK！22歲就送爸爸豪車、Wanna One時期收入驚人

歌手兼演員朴志訓出演 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開了為父親豪氣花錢的一段往事、多虧了Wanna One時期的收入，引發關注。

25日播出的第332集中，引發「斷貨症候群」的《王命之徒》（另譯：與王生活的男人）主演朴志訓作為嘉賓出演，目前橫掃票房，朴志訓也演活了悲情君王「端宗」，再次以演技征服大眾。



Wanna One時收入驚人，還為爸爸買了豪車

當天主持人劉在錫表示，看完電影後，也有不少人後知後覺地說：「那位朋友就是『在我心裡收藏』的那個人嗎？」並補充：「當時的Wanna One說是現象級人氣也不為過。」提到朴志訓在團體活動時期的超高人氣。



朴志訓透露，出道第4年、22歲時曾送父親一台車作為禮物。他說：「其實爸爸的車開了很久，我就在想能送他什麼好一點的東西。因為爸爸喜歡車，就想說『那就買一台SUV給他吧』，所以就買了。」



當劉在錫驚嘆「你買了好車啊」時，朴志訓形容那台車「真的很粗獷、方方正正的」，劉在錫則開玩笑地說「那個『바겐大拍賣』那款吧」，間接提到G-Class（Benz越野車），朴志訓也幽默回應：「就當是用特價幫他買的吧。」面對劉在錫感嘆「也太大手筆了」，朴志訓笑說：「他到現在還在開呢。」

朴志訓回憶改變命運的那個WINK

朴志訓也在節目上分享了自己《PRODUCE 101》選秀時的往事，他表示：「那是101名練習生第一次登上舞台，無論做什麼都覺得鏡頭好像沒有拍到我。」他說：「原本只是抱著想讓大家知道我們長相的心情，但真正站上台後，就產生了想做點什麼的慾望，所以我就眨了眼。」



接著他回憶道：「在做結尾動作時，感覺到攝影機鏡頭朝我過來，也看到紅燈亮起，那一刻就覺得『成了』。」並再次提起那個經典的眨眼瞬間。

＊延伸閱讀：朴志訓狠甩 15kg 變身「皮包骨端宗」！《劉 Quiz》自爆靠「討厭的蘋果」戒食慾，主演新作《王命之徒》觀眾沖破600萬！



