巴黎街頭遭包圍！Jennie被擠到崩潰，罕見反擊「今天能給我私人時間嗎？」 畫面曝光兩派網友戰翻

BLACKPINK成員Jennie日前飛往巴黎參加時尚活動，沒想到卻在街頭遭遇大批熱情（？ ）粉絲包圍，場面一度混亂到她當場露出為難表情，甚至罕見直接向群眾喊話：「今天可以讓我有一點私人時間嗎？」影片曝光後，引爆全球網友兩派論戰！

專門轉發名人獨家畫面的IG帳號「Vendetta Dailly」日前上傳一段影片，只見Jennie走在巴黎街頭，周圍被滿滿人潮擠得水洩不通。 有人興奮問她「巴黎好玩嗎？」也有人狂讚「香奈兒超適合妳！」但更多人是一股腦往她身邊擠，直接擋住去路，讓場面失控。



影片中可以聽到Jennie的經紀人向群眾喊話：「這樣好不好，我們可以簽名，但可不可以給我們一點空間？」Jennie自己也誠懇拜託：「可以請大家尊重一下，讓我今天有私人時間嗎？」她甚至無奈補了一句：「這樣我壓力真的很大...」即使已經委婉拒絕，Jennie還是停下腳步替部份粉絲簽名，展現誠意。 但簽完之後還是不斷有人追上來繼續要，甚至有人已經拿過簽名又想再拿一次，逼得經紀人再次出面擋駕。 對於合照要求，團隊也客氣婉拒。



影片曝光後，網友反應兩極。 有人批評：「她態度是怎樣？ 沒有粉絲她會紅嗎？ 應該要更感恩吧！」、「看起來很不耐煩，有點大牌。」但更多人替Jennie抱不平：「她已經夠有耐心了，換成是我早就暴怒」、「一群人直接堵住路，這不是粉絲，這是跟蹤狂吧！」、「還有人懷疑現場根本不是真粉絲，而是專業的簽名轉賣商，才會一直要。」、「要個私人空間錯了嗎？ 她也是人欸！」



Jennie這次是受香奈兒邀請，以品牌大使身分出席當地時間9日晚間7點舉辦的「2026 秋冬時裝秀」。 她7日才剛從仁川機場出發飛往巴黎，沒想到還沒到會場，就先在街頭被擠到快崩潰。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞